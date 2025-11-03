Sunshine, Topping Out In The Upper 60s On Monday
November 3, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Monday: Sunny, with a high near 67. North wind 5 to 10 mph.
Monday Night: Clear, with a low around 42. North wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 73. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the afternoon.
Tuesday Night: Clear, with a low around 45. Calm wind.
Wednesday: Sunny, with a high near 77. Calm wind.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 52. Calm wind.
Thursday: Sunny, with a high near 78. Calm wind becoming southeast around 5 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 55. South wind around 5 mph becoming calm.
Friday: Mostly sunny, with a high near 79.
Friday Night: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 60.
Saturday: Sunny, with a high near 78.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 57.
Sunday: Sunny, with a high near 76.
