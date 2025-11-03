Sunshine, Topping Out In The Upper 60s On Monday

November 3, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Monday: Sunny, with a high near 67. North wind 5 to 10 mph.

Monday Night: Clear, with a low around 42. North wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 73. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the afternoon.

Tuesday Night: Clear, with a low around 45. Calm wind.

Wednesday: Sunny, with a high near 77. Calm wind.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 52. Calm wind.

Thursday: Sunny, with a high near 78. Calm wind becoming southeast around 5 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 55. South wind around 5 mph becoming calm.

Friday: Mostly sunny, with a high near 79.

Friday Night: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 60.

Saturday: Sunny, with a high near 78.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 57.

Sunday: Sunny, with a high near 76.

