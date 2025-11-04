Sunny Mild Days, Cool Nights

November 4, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Tuesday: Sunny, with a high near 73. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the afternoon.

Tuesday Night: Clear, with a low around 47. Calm wind.

Wednesday: Sunny, with a high near 76. Calm wind.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 53. Calm wind.

Thursday: Sunny, with a high near 78. Calm wind becoming southeast around 5 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 58. South wind around 5 mph becoming calm.

Friday: A 30 percent chance of showers, mainly after noon. Mostly sunny, with a high near 78. Light and variable wind becoming south 5 to 10 mph in the morning.

Friday Night: A 30 percent chance of showers and thunderstorms, mainly after midnight. Partly cloudy, with a low around 64. South wind around 5 mph becoming west after midnight.

Saturday: Sunny, with a high near 80.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 58.

Sunday: Sunny, with a high near 77.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 44.

Monday: Sunny, with a high near 61.

