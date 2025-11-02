Mostly Sunny Sunday, High Near 70
November 2, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Sunday: Mostly sunny, with a high near 70. Light north wind becoming northwest 5 to 10 mph in the morning.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 40. North wind 5 to 10 mph.
Monday: Sunny, with a high near 65. North wind 10 to 15 mph.
Monday Night: Clear, with a low around 43. North wind 5 to 10 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 73. Northeast wind around 5 mph.
Tuesday Night: Clear, with a low around 44. North wind around 5 mph becoming calm.
Wednesday: Sunny, with a high near 77. Calm wind becoming northeast around 5 mph.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 46. Calm wind.
Thursday: Sunny, with a high near 77.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 49.
Friday: Sunny, with a high near 77.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 56.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 78.
Comments