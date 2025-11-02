Mostly Sunny Sunday, High Near 70

November 2, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Sunday: Mostly sunny, with a high near 70. Light north wind becoming northwest 5 to 10 mph in the morning.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 40. North wind 5 to 10 mph.

Monday: Sunny, with a high near 65. North wind 10 to 15 mph.

Monday Night: Clear, with a low around 43. North wind 5 to 10 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 73. Northeast wind around 5 mph.

Tuesday Night: Clear, with a low around 44. North wind around 5 mph becoming calm.

Wednesday: Sunny, with a high near 77. Calm wind becoming northeast around 5 mph.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 46. Calm wind.

Thursday: Sunny, with a high near 77.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 49.

Friday: Sunny, with a high near 77.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 56.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 78.

