Happy Thanksgiving! Sunny And Cool Fall Weather Today

November 27, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Thanksgiving Day: Sunny, with a high near 58. North wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 35. North wind 5 to 10 mph.

Friday: Mostly sunny, with a high near 55. North wind 5 to 10 mph.

Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 36. Northeast wind around 5 mph.

Saturday: Partly sunny, with a high near 60. Southeast wind around 10 mph.

Saturday Night: A 20 percent chance of showers after midnight. Mostly cloudy, with a low around 49. East wind 5 to 10 mph.

Sunday: A 50 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 68. Southeast wind 5 to 10 mph.

Sunday Night: A 30 percent chance of showers. Cloudy, with a low around 50. North wind around 5 mph.

Monday: A 40 percent chance of showers, mainly after noon. Cloudy, with a high near 64.

Monday Night: Showers likely. Cloudy, with a low around 51. Chance of precipitation is 70%.

Tuesday: A 50 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 59.

Tuesday Night: A 20 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 38.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 58.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 