Happy Thanksgiving! Sunny And Cool Fall Weather Today
November 27, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Thanksgiving Day: Sunny, with a high near 58. North wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 35. North wind 5 to 10 mph.
Friday: Mostly sunny, with a high near 55. North wind 5 to 10 mph.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 36. Northeast wind around 5 mph.
Saturday: Partly sunny, with a high near 60. Southeast wind around 10 mph.
Saturday Night: A 20 percent chance of showers after midnight. Mostly cloudy, with a low around 49. East wind 5 to 10 mph.
Sunday: A 50 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 68. Southeast wind 5 to 10 mph.
Sunday Night: A 30 percent chance of showers. Cloudy, with a low around 50. North wind around 5 mph.
Monday: A 40 percent chance of showers, mainly after noon. Cloudy, with a high near 64.
Monday Night: Showers likely. Cloudy, with a low around 51. Chance of precipitation is 70%.
Tuesday: A 50 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 59.
Tuesday Night: A 20 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 38.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 58.
