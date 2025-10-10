Sunny Days, Low Humidity, And Cool Nights Ahead
Here is your official North Escambia area forecast:
Friday: Sunny, with a high near 80. Northeast wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 60. Northeast wind around 10 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 81. North wind around 10 mph, with gusts as high as 20 mph.
Saturday Night: Clear, with a low around 54. North wind around 5 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 82. North wind around 5 mph.
Sunday Night: Clear, with a low around 54. North wind around 5 mph becoming calm.
Columbus Day: Sunny, with a high near 85. Light north wind increasing to 5 to 10 mph in the morning.
Monday Night: Clear, with a low around 57. North wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 85.
Tuesday Night: Clear, with a low around 61.
Wednesday: Sunny, with a high near 86.
Wednesday Night: Clear, with a low around 61.
Thursday: Sunny, with a high near 85.
