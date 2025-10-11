Perfect Sunny Saturday, Cool Middle 50s For Saturday Night

October 11, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Saturday: Sunny, with a high near 82. Northeast wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.

Saturday Night: Clear, with a low around 54. North wind around 5 mph.

Sunday: Sunny, with a high near 82. North wind around 5 mph.

Sunday Night: Clear, with a low around 52. North wind around 5 mph becoming calm.

Columbus Day: Sunny, with a high near 85. North wind 5 to 10 mph.

Monday Night: Clear, with a low around 56. North wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 86. North wind 5 to 10 mph.

Tuesday Night: Clear, with a low around 58. North wind around 5 mph.

Wednesday: Sunny, with a high near 85.

Wednesday Night: Clear, with a low around 61.

Thursday: Sunny, with a high near 84.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 59.

Friday: Sunny, with a high near 83.

