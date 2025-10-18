Here’s Where To Watch Today’s College Football
October 18, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, October 18
11 a.m. | No. 10 LSU at No. 17 Vanderbilt | ABC
11 a.m. | No. 12 Georgia Tech at Duke | ESPN
11 a.m. | UConn at Boston College | ACC Network
11 a.m. | Washington at Michigan | FOX
11 a.m. | Central Michigan at Bowling Green | CBSSN
11 a.m. | Eastern Michigan at Miami (Ohio) | ESPN+
11 a.m. | Arizona at Houston | FS1
11 a.m. | Baylor at TCU | ESPN2
11 a.m. | Army at Tulane | ESPNU
11 a.m. | Princeton at Brown | ESPN+
11 a.m. | Furman at Wofford | ESPN+
11 a.m. | Butler at Dayton | YouTube
11 a.m. | Merrimack at Harvard | ESPN+
11 a.m. | Robert Morris at Long Island University | NEC Front Row
11 a.m. | Stonehill at Yale | ESPN+
11 a.m. | Salisbury at Montclair State | YouTube
11:45 a.m. | No. 14 Oklahoma at South Carolina | SEC Network
12 p.m. | West Virginia at UCF | TNT/HBO Max
12 p.m. | Hampton at Villanova | FloCollege
12 p.m. | Stony Brook at Monmouth | FloCollege
12 p.m. | North Dakota State at Indiana State | ESPN+
12 p.m. | Davidson at Drake | ESPN+
12 p.m. | Stetson at Presbyterian | ESPN+
12 p.m. | Bucknell at Cornell | ESPN+
12 p.m. | Dartmouth at Fordham | ESPN+
12 p.m. | Colgate at Georgetown | ESPN+
12 p.m. | Lane at Morehouse College | ESPN+
12 p.m. | Methodist at Southern Virginia | YouTube
12 p.m. | Adrian at Calvin | YouTube
12 p.m. | Rhodes at Trinity (TX) | YouTube
12:30 p.m. | UT Martin at Gardner-Webb | ESPN+
12:30 p.m. | East Tennessee State at Chattanooga | ESPN+
12:30 p.m. | Samford at VMI | ESPN+
12:30 p.m. | Pennsylvania at Columbia | ESPN+
1 p.m. | Kent State at Toledo | ESPN+
1 p.m. | Tennessee Tech at Lindenwood | ESPN+
1 p.m. | South Dakota at UNI | ESPN+
1 p.m. | Western Carolina at The Citadel | ESPN+
1 p.m. | Marist at Morehead State | ESPN+
1 p.m. | Valparaiso at St. Thomas (MN) | Midco Sports Plus
1 p.m. | Holy Cross at Richmond | ESPN+
1 p.m. | Carthage at Wheaton | YouTube
1 p.m. | Kalamazoo at Hope | YouTube
1 p.m. | William Paterson at Rowan | YouTube
1:30 p.m. | Buffalo at UMass | ESPN+
2 p.m. | Sacred Heart at Montana | ESPN+
2 p.m. | Eastern Illinois at Southeast Missouri State | ESPN+
2 p.m. | Grambling at Arkansas-Pine Bluff | SWAC TV
2 p.m. | Lincoln (CA) at Mississippi Valley State | SWAC TV
2 p.m. | Prairie View A&M at Southern | Jaguar Sports Network
2 p.m. | Youngstown State at Illinois State | ESPN+
2 p.m. | Virginia Lynchburg at Texas Southern | SWAC TV
2 p.m. | North Dakota at Southern Illinois | ESPN+
2 p.m. | Troy at UL Monroe | ESPN+
2 p.m. | Purdue at Northwestern | Big Ten Network
2 p.m. | Ouachita Baptist at Arkansas-Monticello | YouTube
2 p.m. | Northwestern Oklahoma State at Southeastern Oklahoma State | YouTube
2 p.m. | Clark Atlanta at Miles | ESPN+
2 p.m. | Savannah State vs. Fort Valley State (in Augusta, GA) | ESPN+
2:30 p.m. | No. 1 Ohio State at Wisconsin | CBS
2:30 p.m. | Michigan State at No. 3 Indiana | Peacock
2:30 p.m. | No. 4 Texas A&M at Arkansas | ESPN
2:30 p.m. | No. 5 Ole Miss at No. 9 Georgia | ABC
2:30 p.m. | SMU at Clemson | ACC Network
2:30 p.m. | Akron at Ball State | ESPN+
2:30 p.m. | Northern Illinois at Ohio | ESPN+
2:30 p.m. | UNLV at Boise State | FS1
2:30 p.m. | Wyoming at Air Force | CBSSN
2:30 p.m. | Coastal Carolina at App State | ESPN+
2:30 p.m. | Old Dominion at James Madison | ESPNU
2:30 p.m. | Texas State at Marshall | ESPN+
2:30 p.m. | Temple at Charlotte | ESPN+
2:30 p.m. | UTSA at North Texas | ESPN+
2:30 p.m. | New Hampshire at Campbell | FloCollege
2:30 p.m. | Elon at William & Mary | FloCollege
2:30 p.m. | Rhode Island at UAlbany | FloCollege
3 p.m. | No. 7 Texas Tech at Arizona State | FOX
3 p.m. | No. 22 Memphis at UAB | ESPN2
3 p.m. | Charleston Southern at Western Illinois | ESPN+
3 p.m. | Alcorn State at Florida A&M | ESPN+
3 p.m. | UT Rio Grande Valley at Lamar | ESPN+
3:15 p.m. | Mississippi State at Florida | SEC Network
4 p.m. | Southern Miss at Louisiana | ESPN+
4 p.m. | Weber State at Portland State | ESPN+
4 p.m. | Northwestern State at SE Louisiana | ESPN+
4 p.m. | Central Connecticut at Wagner | NEC Front Row
4:30 p.m. | Howard at Tennessee State | ESPN+
4:30 p.m. | East Texas A&M at UIW | ESPN+
5 p.m. | Duquesne at Mercyhurst | NEC Front Row
5:30 p.m. | No. 8 Oregon at Rutgers | Big Ten Network
5:30 p.m. | Washington State at No. 18 Virginia | The CW Network
6 p.m. | No. 21 Texas at Kentucky | ESPN
6 p.m. | Penn State at Iowa | Peacock
6 p.m. | Maryland at UCLA | FS1
6 p.m. | Hawai‘i at Colorado State | Spectrum/MWN
6 p.m. | Georgia State at Georgia Southern | ESPN+
6 p.m. | Idaho at Eastern Washington | ESPN+
6 p.m. | Eastern Kentucky at North Alabama | ESPN+
6 p.m. | West Georgia at Tarleton State | ESPN+
6 p.m. | Houston Christian at McNeese | ESPN+
6 p.m. | South Dakota State at Murray State | ESPN+
6 p.m. | Nicholls at Stephen F. Austin | ESPN+
6:30 p.m. | No. 11 Tennessee at No. 6 Alabama | ABC
6:30 p.m. | No. 20 USC at No. 13 Notre Dame | NBC/Peacock
6:30 p.m. | Florida Atlantic at No. 19 South Florida | ESPNU
6:30 p.m. | Pitt at Syracuse | ACC Network
6:45 p.m. | No. 16 Missouri at Auburn | SEC Network
7 p.m. | No. 23 Utah at No. 15 BYU | FOX
7 p.m. | No. 24 Cincinnati at Oklahoma State | ESPN2
7:30 p.m. | Abilene Christian at Southern Utah | ESPN+
8 p.m. | Northern Colorado at Sacramento State | ESPN+
8:45 p.m. | Nevada at New Mexico | FS1
9 p.m. | Lafayette at Oregon State | The CW Network
9:30 p.m. | Florida State at Stanford | ESPN
