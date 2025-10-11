Here’s Where To Watch Today’s College Football

Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.

All times are Central.

Saturday, October 11

11 a.m. | No. 1 Ohio State at No. 17 Illinois | FOX

11 a.m. | No. 8 Alabama at No. 14 Missouri | ABC

11 a.m. | Pitt at No. 25 Florida State | ESPN

11 a.m. | UCLA at Michigan State | Big Ten Network

11 a.m. | Stanford at SMU | The CW Network

11 a.m. | UCF at Cincinnati | FS1

11 a.m. | Houston at Oklahoma State | TNT/HBO Max

11 a.m. | Louisiana at James Madison | ESPN2

11 a.m. | Charlotte at Army | CBSSN

11 a.m. | Miami (Ohio) at Akron | ESPN+

11 a.m. | Toledo at Bowling Green | ESPNU

11:45 a.m. | Washington State at No. 4 Ole Miss | SEC Network

12 p.m. | Northern Illinois at Eastern Michigan | ESPN+

1:30 p.m. | UMass at Kent State | ESPN+

2:30 p.m. | No. 7 Indiana at No. 3 Oregon | CBS

2:30 p.m. | No. 6 Oklahoma vs. Texas (in Dallas) | ABC

2:30 p.m. | Northwestern at Penn State | FS1

2:30 p.m. | No. 22 Iowa State at Colorado | ESPN

2:30 p.m. | Virginia Tech at No. 13 Georgia Tech | ACC Network

2:30 p.m. | NC State at No. 16 Notre Dame | Peacock

2:30 p.m. | Nebraska at Maryland | Big Ten Network

2:30 p.m. | Wake Forest at Oregon State | The CW Network

2:30 p.m. | TCU at Kansas State | FOX

2:30 p.m. | Air Force at UNLV | CBSSN

2:30 p.m. | Appalachian State at Georgia State | ESPN+

2:30 p.m. | Old Dominion at Marshall | ESPN+

2:30 p.m. | Ball State at Western Michigan | ESPN+

3 p.m. | Navy at Temple | ESPN2

3:15 p.m. | Arkansas at No. 12 Tennessee | SEC Network

5 p.m. | UAB at Florida Atlantic | ESPN+

6 p.m. | Florida at No. 5 Texas A&M | ESPN

6 p.m. | Iowa at Wisconsin | FS1

6 p.m. | San Jose State at Wyoming | CBSSN

6 p.m. | UL Monroe at Coastal Carolina | ESPN+

6:30 p.m. | No. 10 Georgia at Auburn | ABC

6:30 p.m. | Kansas at No. 9 Texas Tech | FOX

6:30 p.m. | No. 15 Michigan at USC | NBC

6:30 p.m. | Purdue at Minnesota | Big Ten Network

6:30 p.m. | Clemson at Boston College | ACC Network

6:30 p.m. | Rice at UTSA | ESPNU

6:45 p.m. | South Carolina at No. 11 LSU | SEC Network

7 p.m. | No. 18 BYU at Arizona | ESPN2

7 p.m. | Troy at Texas State | ESPN+

8:45 p.m. | New Mexico at Boise State | FS1

9:15 p.m. | No. 21 Arizona State at Utah | ESPN

9:30 p.m. | San Diego State at Nevada | CBSSN

10:59 p.m. | Utah State at Hawai‘i | Spectrum Sports