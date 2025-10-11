Here’s Where To Watch Today’s College Football
October 11, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, October 11
11 a.m. | No. 1 Ohio State at No. 17 Illinois | FOX
11 a.m. | No. 8 Alabama at No. 14 Missouri | ABC
11 a.m. | Pitt at No. 25 Florida State | ESPN
11 a.m. | UCLA at Michigan State | Big Ten Network
11 a.m. | Stanford at SMU | The CW Network
11 a.m. | UCF at Cincinnati | FS1
11 a.m. | Houston at Oklahoma State | TNT/HBO Max
11 a.m. | Louisiana at James Madison | ESPN2
11 a.m. | Charlotte at Army | CBSSN
11 a.m. | Miami (Ohio) at Akron | ESPN+
11 a.m. | Toledo at Bowling Green | ESPNU
11:45 a.m. | Washington State at No. 4 Ole Miss | SEC Network
12 p.m. | Northern Illinois at Eastern Michigan | ESPN+
1:30 p.m. | UMass at Kent State | ESPN+
2:30 p.m. | No. 7 Indiana at No. 3 Oregon | CBS
2:30 p.m. | No. 6 Oklahoma vs. Texas (in Dallas) | ABC
2:30 p.m. | Northwestern at Penn State | FS1
2:30 p.m. | No. 22 Iowa State at Colorado | ESPN
2:30 p.m. | Virginia Tech at No. 13 Georgia Tech | ACC Network
2:30 p.m. | NC State at No. 16 Notre Dame | Peacock
2:30 p.m. | Nebraska at Maryland | Big Ten Network
2:30 p.m. | Wake Forest at Oregon State | The CW Network
2:30 p.m. | TCU at Kansas State | FOX
2:30 p.m. | Air Force at UNLV | CBSSN
2:30 p.m. | Appalachian State at Georgia State | ESPN+
2:30 p.m. | Old Dominion at Marshall | ESPN+
2:30 p.m. | Ball State at Western Michigan | ESPN+
3 p.m. | Navy at Temple | ESPN2
3:15 p.m. | Arkansas at No. 12 Tennessee | SEC Network
5 p.m. | UAB at Florida Atlantic | ESPN+
6 p.m. | Florida at No. 5 Texas A&M | ESPN
6 p.m. | Iowa at Wisconsin | FS1
6 p.m. | San Jose State at Wyoming | CBSSN
6 p.m. | UL Monroe at Coastal Carolina | ESPN+
6:30 p.m. | No. 10 Georgia at Auburn | ABC
6:30 p.m. | Kansas at No. 9 Texas Tech | FOX
6:30 p.m. | No. 15 Michigan at USC | NBC
6:30 p.m. | Purdue at Minnesota | Big Ten Network
6:30 p.m. | Clemson at Boston College | ACC Network
6:30 p.m. | Rice at UTSA | ESPNU
6:45 p.m. | South Carolina at No. 11 LSU | SEC Network
7 p.m. | No. 18 BYU at Arizona | ESPN2
7 p.m. | Troy at Texas State | ESPN+
8:45 p.m. | New Mexico at Boise State | FS1
9:15 p.m. | No. 21 Arizona State at Utah | ESPN
9:30 p.m. | San Diego State at Nevada | CBSSN
10:59 p.m. | Utah State at Hawai‘i | Spectrum Sports
