Here’s Where To Watch Today’s College Football

October 3, 2025

Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.

All times are Central.

11 a.m. | Kentucky at No. 12 Georgia | ABC
11 a.m. | No. 14 Iowa State at Cincinnati | ESPN2
11 a.m. | Wisconsin at No. 20 Michigan | FOX
11 a.m. | No. 22 Illinois at Purdue | Big Ten Network
11 a.m. | Boston College at Pitt | ACC Network
11 a.m. | Clemson at North Carolina | ESPN
11 a.m. | Kansas State at Baylor | ESPN+
11 a.m. | Air Force at Navy | CBS/Paramount+
11 a.m. | Army at UAB | ESPNU
11 a.m. | Ohio at Ball State | CBSSN
12 p.m. | Wake Forest at Virginia Tech | The CW Network
12 p.m. | UTSA at Temple | ESPN+
1 p.m. | Campbell at NC State | ESPN+/ACC Extra
1:30 p.m. | Western Michigan at UMass | ESPN+
2 p.m. | Oklahoma State at Arizona | TNT/truTV/HBO Max
2:30 p.m. | No. 7 Penn State at UCLA | CBS
2:30 p.m. | No. 9 Texas at Florida | ESPN
2:30 p.m. | No. 16 Vanderbilt at No. 10 Alabama | ABC
2:30 p.m. | Boise State at No. 21 Notre Dame | NBC/Peacock
2:30 p.m. | No. 24 Virginia at Louisville | ESPN2
2:30 p.m. | Washington at Maryland | Big Ten Network
2:30 p.m. | UL Monroe at Northwestern | Big Ten Network
2:30 p.m. | Oregon State at Appalachian State | ESPN+
2:30 p.m. | Syracuse at SMU | ACC Network
2:30 p.m. | Florida International at UConn | CBSSN
2:30 p.m. | James Madison at Georgia State | ESPN+
2:30 p.m. | Central Michigan at Akron | ESPN+
2:30 p.m. | Eastern Michigan at Buffalo | ESPN+
2:30 p.m. | Miami (Ohio) at Northern Illinois | ESPN+
3 p.m. | Kent State at No. 5 Oklahoma | SEC Network
3 p.m. | Michigan State at Nebraska | FS1
3 p.m. | Texas State at Arkansas State | ESPNU
5 p.m. | Coastal Carolina at Old Dominion | ESPN+
6 p.m. | No. 11 Texas Tech at Houston | ESPN
6 p.m. | UNLV at Wyoming | CBSSN
6 p.m. | South Alabama at Troy | ESPN+
6 p.m. | Florida Atlantic at Rice | ESPN+
6:30 p.m. | Minnesota at No. 1 Ohio State | NBC/Peacock
6:30 p.m. | No. 3 Miami (Fla.) at No. 18 Florida State | ABC
6:30 p.m. | Mississippi State at No. 6 Texas A&M | SEC Network
6:30 p.m. | Colorado at TCU | FOX
6:30 p.m. | Kansas at UCF | ESPN2
7 p.m. | Tulsa at Memphis | ESPNU
9:30 p.m. | Duke at Cal | ESPN
9:30 p.m. | Nevada at Fresno State | CBSSN

Saturday, October 4

