Great Weather Continues: 83 Sunday, 53 Sunday Night

October 12, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Sunday: Sunny, with a high near 83. North wind around 5 mph.

Sunday Night: Clear, with a low around 53. North wind around 5 mph becoming calm.

Columbus Day: Sunny, with a high near 86. North wind around 5 mph.

Monday Night: Clear, with a low around 55. North wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 85. North wind 5 to 10 mph.

Tuesday Night: Clear, with a low around 58. Northeast wind around 5 mph.

Wednesday: Sunny, with a high near 86. Northeast wind around 5 mph.

Wednesday Night: Clear, with a low around 58. South wind around 5 mph becoming north after midnight.

Thursday: Sunny, with a high near 87.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 60.

Friday: Mostly sunny, with a high near 84.

Friday Night: A 20 percent chance of showers. Partly cloudy, with a low around 64.

Saturday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 83.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 