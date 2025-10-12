Great Weather Continues: 83 Sunday, 53 Sunday Night
October 12, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Sunday: Sunny, with a high near 83. North wind around 5 mph.
Sunday Night: Clear, with a low around 53. North wind around 5 mph becoming calm.
Columbus Day: Sunny, with a high near 86. North wind around 5 mph.
Monday Night: Clear, with a low around 55. North wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 85. North wind 5 to 10 mph.
Tuesday Night: Clear, with a low around 58. Northeast wind around 5 mph.
Wednesday: Sunny, with a high near 86. Northeast wind around 5 mph.
Wednesday Night: Clear, with a low around 58. South wind around 5 mph becoming north after midnight.
Thursday: Sunny, with a high near 87.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 60.
Friday: Mostly sunny, with a high near 84.
Friday Night: A 20 percent chance of showers. Partly cloudy, with a low around 64.
Saturday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 83.
