Windy And Colder Monday; A Couple Of Near Freezing Nights
March 16, 2026
Here is your official North Escambia area forecast:
Tonight: Mostly clear, with a low around 32. Northwest wind 5 to 10 mph, with gusts as high as 20 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 53. North wind 5 to 10 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 31. North wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 61. Northeast wind around 5 mph becoming southeast in the afternoon.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 37. Calm wind.
Thursday: Sunny, with a high near 72. Calm wind becoming northwest around 5 mph in the afternoon.
Thursday Night: Clear, with a low around 49. Southwest wind around 5 mph.
Friday: Sunny, with a high near 78. Calm wind becoming west around 5 mph in the morning.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 54.
Saturday: Sunny, with a high near 81.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 58.
Sunday: Sunny, with a high near 83.
