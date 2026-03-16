Windy And Colder Monday; A Couple Of Near Freezing Nights

March 16, 2026

​Here is your official North Escambia area forecast:

Tonight: Mostly clear, with a low around 32. Northwest wind 5 to 10 mph, with gusts as high as 20 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 53. North wind 5 to 10 mph.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 31. North wind around 5 mph becoming calm in the evening.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 61. Northeast wind around 5 mph becoming southeast in the afternoon.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 37. Calm wind.

Thursday: Sunny, with a high near 72. Calm wind becoming northwest around 5 mph in the afternoon.

Thursday Night: Clear, with a low around 49. Southwest wind around 5 mph.

Friday: Sunny, with a high near 78. Calm wind becoming west around 5 mph in the morning.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 54.

Saturday: Sunny, with a high near 81.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 58.

Sunday: Sunny, with a high near 83.

