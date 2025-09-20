What Channel? Here’s Where To Watch Today’s College Football
September 20, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, September 20
11 a.m. | Syracuse at Clemson | ESPN
11 a.m. | SMU at TCU | ESPN2
11 a.m. | Maryland at Wisconsin | NBC/Peacock
11 a.m. | No. 17 Texas Tech at No. 16 Utah | FOX
11 a.m. | Arkansas at Memphis | ABC
11 a.m. | South Carolina State at South Florida | ESPN+
11 a.m. | Wofford at Virginia Tech | ESPN+/ACC Extra
11 a.m. | Bowling Green at Louisville | ACC Network
11 a.m. | UNLV at Miami (Ohio) | ESPNU
11 a.m. | North Texas at Army | CBSSN
11 a.m. | Georgetown at Brown | ESPN+
11 a.m. | San Diego at Princeton | ESPN+
11 a.m. | Holy Cross at Yale | ESPN+
11 a.m. | Central State (Ohio) at Morgan State | ESPN+
11:45 a.m. | UAB at No. 15 Tennessee | SEC Network
12 p.m. | Wagner at Central Michigan | ESPN+
12 p.m. | New Hampshire at Dartmouth | ESPN+
12 p.m. | North Alabama at Illinois State | ESPN+
12 p.m. | Bluefield University at Presbyterian | ESPN+
12 p.m. | Harvard at Stetson | ESPN+
12 p.m. | Fordham at Colgate | ESPN+
12 p.m. | Southern Virginia at Keystone | YouTube
12 p.m. | WPI at Husson | YouTube
12 p.m. | Mount St. Joseph at Hope | YouTube
1 p.m. | Drake at South Dakota | ESPN+
1 p.m. | Mercer at The Citadel | ESPN+
1 p.m. | VMI at Richmond | ESPN+
1 p.m. | Dayton at Robert Morris | ESPN+
1 p.m. | St. Norbert at Concordia-Chicago | YouTube
1:30 p.m. | Samford at Western Carolina | ESPN+
2 p.m. | Oregon State at No. 6 Oregon | Big Ten Network
2 p.m. | Indiana State at Montana | ESPN+
2 p.m. | Mercyhurst at Montana State | ESPN+
2 p.m. | Savannah State at Miles College | ESPN+
2 p.m. | Manchester at Adrian | YouTube
2:30 p.m. | Purdue at No. 24 Notre Dame | NBC/Peacock
2:30 p.m. | Kent State at No. 7 Florida State | ACC Network
2:30 p.m. | No. 22 Auburn at No. 11 Oklahoma | ABC
2:30 p.m. | Tulane at No. 13 Ole Miss | ESPN
2:30 p.m. | No. 21 Michigan at Nebraska | CBS/Paramount+
2:30 p.m. | North Carolina at UCF | FOX
2:30 p.m. | Ball State at UConn | CBSSN
2:30 p.m. | James Madison at Liberty | ESPNU
2:30 p.m. | Louisiana at Eastern Michigan | ESPN+
2:30 p.m. | Troy at Buffalo | ESPN+
2:30 p.m. | Toledo at Western Michigan | ESPN+
2:30 p.m. | Gardner-Webb at Ohio | ESPN+
3 p.m. | NC State at Duke | ESPN2
3 p.m. | Hampton vs. Howard (Audi Field in Washington, D.C.) | HBCU Go
3 p.m. | Sacred Heart at Norfolk State | ESPN+
3 p.m. | Valparaiso at North Dakota | ESPN+
3 p.m. | Erskine at Brevard College | YouTube
3:15 p.m. | Northern Illinois at Mississippi State | SEC Network
3:30 p.m. | Temple at No. 18 Georgia Tech | The CW Network
4 p.m. | Idaho at San Jose State | Mountain West Network
4 p.m. | UIW at Northern Arizona | ESPN+
4:30 p.m. | Elon at East Tennessee State | ESPN+
5 p.m. | Delaware at FIU | ESPN+
5 p.m. | Arkansas State at Kennesaw State | ESPN+
5 p.m. | Duquesne at Akron | ESPN+
5 p.m. | West Virginia at Kansas | FS1
5 p.m. | Eastern Kentucky at West Georgia | ESPN+
5 p.m. | Kentucky Christian at Morehead State | ESPN+
5 p.m. | Lehigh at Bucknell | ESPN+
5 p.m. | Central Connecticut at Merrimack | ESPN+
5 p.m. | Anderson (IN) at Kalamazoo | YouTube
6 p.m. | South Carolina at No. 23 Missouri | ESPN
6 p.m. | Murray State at Jacksonville State | ESPN+
6 p.m. | Marshall at Middle Tennessee | ESPN+
6 p.m. | UT Martin at Missouri State | ESPN+
6 p.m. | Nevada at Western Kentucky | ESPN+
6 p.m. | Boise State at Air Force | CBSSN
6 p.m. | Maine at Georgia Southern | ESPN+
6 p.m. | Coastal Carolina at South Alabama | ESPN+
6 p.m. | Western Illinois at Eastern Washington | ESPN+
6 p.m. | Northern Colorado at Houston Christian | ESPN+
6 p.m. | Stony Brook at Lindenwood | ESPN+
6 p.m. | Southern Illinois at SE Missouri State | ESPN+
6 p.m. | Chattanooga at Tarleton State | ESPN+
6 p.m. | Greensboro College at Davidson | ESPN+
6 p.m. | Henderson State at Arkansas-Monticello | YouTube
6 p.m. | Southwestern Oklahoma State at Southeastern Oklahoma State | YouTube
6 p.m. | Concordia-Wisconsin at Wisconsin Lutheran | YouTube
6:30 p.m. | Florida at No. 4 Miami (Fla.) | ABC
6:30 p.m. | No. 9 Illinois at No. 19 Indiana | NBC/Peacock
6:30 p.m. | Georgia State at No. 20 Vanderbilt | ESPNU
6:30 p.m. | Arizona State at Baylor | FOX
6:30 p.m. | Washington at Washington State | CBS/Paramount+
6:30 p.m. | Stanford at Virginia | ACC Network
6:30 p.m. | BYU at East Carolina | ESPN2
6:30 p.m. | Southern Miss at Louisiana Tech | ESPN+
6:45 p.m. | SE Louisiana at No. 3 LSU | SEC Network
7 p.m. | Sam Houston at No. 8 Texas | ESPN+/SECN+
7 p.m. | Nicholls at Texas State | ESPN+
7 p.m. | McNeese at Utah State | Mountain West Network
7 p.m. | Cal Poly at Stephen F. Austin | ESPN+
7 p.m. | Austin Peay at Abilene Christian | ESPN+
7 p.m. | UNI at Utah Tech | ESPN+
7 p.m. | Texas Wesleyan at UT Rio Grande Valley | ESPN+
7 p.m. | Texas Lutheran at Southwestern University | YouTube
8 p.m. | UL Monroe at UTEP | ESPN+
8 p.m. | Central Arkansas at Sacramento State | ESPN+
8 p.m. | Butler at Weber State | ESPN+
8:30 p.m. | UTSA at Colorado State | FS1
9 p.m. | Southern Utah at UC Davis | ESPN+
9:15 p.m. | Wyoming at Colorado | ESPN
9:30 p.m. | Cal at San Diego State | CBSSN
10 p.m. | Michigan State at No. 25 USC | FOX
10:59 p.m. | Fresno State at Hawai’i | Spectrum Sports
