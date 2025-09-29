Warm And Sunny Days, Nights In The 60s
September 29, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Monday: Sunny, with a high near 90. North wind 5 to 10 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 65. Northeast wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 86. North wind 5 to 10 mph.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 67. North wind around 5 mph.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 85. Northeast wind 5 to 10 mph.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 66. Northeast wind around 5 mph.
Thursday: Sunny, with a high near 83. Northeast wind 5 to 10 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 63. Northeast wind around 10 mph.
Friday: A 20 percent chance of showers after 1pm. Mostly sunny, with a high near 80.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 64.
Saturday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 81.
Saturday Night: A 20 percent chance of showers. Partly cloudy, with a low around 65.
Sunday: A 40 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 82.
