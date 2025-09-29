Warm And Sunny Days, Nights In The 60s

September 29, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Monday: Sunny, with a high near 90. North wind 5 to 10 mph.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 65. Northeast wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 86. North wind 5 to 10 mph.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 67. North wind around 5 mph.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 85. Northeast wind 5 to 10 mph.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 66. Northeast wind around 5 mph.

Thursday: Sunny, with a high near 83. Northeast wind 5 to 10 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 63. Northeast wind around 10 mph.

Friday: A 20 percent chance of showers after 1pm. Mostly sunny, with a high near 80.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 64.

Saturday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 81.

Saturday Night: A 20 percent chance of showers. Partly cloudy, with a low around 65.

Sunday: A 40 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 82.

