Here’s Where To Watch Today’s College Football
September 27, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, September 27
11 a.m. | No. 16 Georgia Tech at Wake Forest | ESPN
11 a.m. | No. 21 USC at No. 23 Illinois | FOX
11 a.m. | No. 22 Notre Dame at Arkansas | ABC
11 a.m. | Rutgers at Minnesota | Big Ten Network
11 a.m. | Duke at Syracuse | ACC Network
11 a.m. | Louisville at Pitt | ESPN2
11 a.m. | Cincinnati at Kansas | TNT
11 a.m. | UCF at Kansas State | FS1
11 a.m. | South Alabama at North Texas | ESPNU
11 a.m. | Bowling Green at Ohio | CBSSN
11 a.m. | Stetson at Dayton | YouTube
11 a.m. | New Haven at Duquesne | NEC Front Row
11 a.m. | Delaware State at Sacred Heart | ESPN+
11 a.m. | Cornell at Yale | ESPN+
11 a.m. | Norfolk State at Wagner | NEC Front Row
11 a.m. | Dartmouth at Central Connecticut State | NEC Front Row
11 a.m. | Penn at Lehigh | ESPN+
11 a.m. | Georgetown at Columbia | ESPN+
11:45 a.m. | Utah State at No. 18 Vanderbilt | SEC Network
12 p.m. | Eastern Michigan at Central Michigan | ESPN+
12 p.m. | Marist at Butler | FloCollege
12 p.m. | LIU at Stonehill | NEC Front Row
12 p.m. | Holy Cross at Fordham | ESPN+
12 p.m. | UAlbany at New Hampshire | FloCollege
12 p.m. | Towson at Bryant | FloCollege
12 p.m. | Morehead State at Presbyterian | ESPN+
12 p.m. | Alma at Hope | YouTube
12:30 p.m. | Georgia Southern at James Madison | ESPN+
1 p.m. | Utah Tech at Austin Peay | ESPN+
1 p.m. | South Dakota at North Dakota State | ESPN+
1 p.m. | Hampton at Elon | FloCollege
1 p.m. | Howard at Richmond | ESPN+
1 p.m. | Carroll (WI) at Wheaton | 2 p.m.
1 p.m. | Concordia Chicago at Wisconsin Lutheran | YouTube
2 p.m. | Arkansas State at UL Monroe | ESPN+
2 p.m. | Alabama A&M at Bethune-Cookman | SWAC TV
2 p.m. | Alabama State at Florida A&M | HBCU Go
2 p.m. | Idaho State at Northern Colorado | ESPN+
2 p.m. | Mercyhurst at South Dakota State | ESPN+
2:30 p.m. | No. 1 Ohio State at Washington | CBS/Paramount+
2:30 p.m. | No. 4 LSU at No. 13 Ole Miss | ABC
2:30 p.m. | Auburn at No. 9 Texas A&M | ESPN
2:30 p.m. | No. 11 Indiana at Iowa | Peacock
2:30 p.m. | Utah at West Virginia | FOX
2:30 p.m. | UCLA at Northwestern | Big Ten Network
2:30 p.m. | Cal at Boston College | ACC Network
2:30 p.m. | Baylor at Oklahoma State | ESPN2
2:30 p.m. | UConn at Buffalo | ESPN+
2:30 p.m. | San Diego State at Northern Illinois | ESPN+
2:30 p.m. | Rice at Navy | CBSSN
2:30 p.m. | Akron at Toledo | ESPN+
2:30 p.m. | Western Carolina at Campbell | FloCollege
2:30 p.m. | Princeton at Lafayette | ESPN+
2:30 p.m. | Furman at Samford | ESPN+
2:30 p.m. | Merrimack at Stony Brook | FloCollege
2:30 p.m. | William & Mary at Villanova | FloCollege
2:30 p.m. | North Carolina A&T at Maine | FloCollege
2:30 p.m. | Lindenwood at Miami (Ohio) | ESPN+
3 p.m. | New Mexico State at New Mexico | Mountain West Network
3 p.m. | Tulane at Tulsa | ESPNU
3 p.m. | St. Thomas (Minn.) at San Diego | ESPN+
3 p.m. | Eastern Illinois at Western Illinois | ESPN+
3 p.m. | Eastern Washington at Montana State | ESPN+
3:10 p.m. | Hawai‘i at Air Force | FS1
3:15 p.m. | No. 15 Tennessee at Mississippi State | SEC Network
3:30 p.m. | Tennessee Tech at Tennessee State | ESPN+
4 p.m. | Northern Arizona at Portland State | ESPN+
4 p.m. | Texas Southern at Mississippi Valley State | SWAC TV
4:30 p.m. | Mercer at East Tennessee State | ESPN+
5 p.m. | Middle Tennessee at Kennesaw State | ESPN+
5 p.m. | Liberty at Old Dominion | ESPN+
5 p.m. | South Carolina State at Charleston Southern | ESPN+
5 p.m. | Saint Francis (PA) at Bucknell | ESPN+
5 p.m. | Brown at Harvard | ESPN+
5 p.m. | Nicholls at Eastern Kentucky | ESPN+
5 p.m. | The Citadel at Chattanooga | ESPN+
5:30 p.m. | Rhode Island at Western Michigan | ESPN+
6 p.m. | Arizona at No. 14 Iowa State | ESPN
6 p.m. | Virginia Tech at NC State | The CW Network
6 p.m. | Southeast Missouri State at UT Martin | ESPN+
6 p.m. | Jacksonville State at Southern Miss | ESPN+
6 p.m. | Western Kentucky at Missouri State | ESPN+
6 p.m. | Memphis at Florida Atlantic | ESPN2
6 p.m. | UTRGV at Southeastern Louisiana | ESPN+
6 p.m. | Abilene Christian at UIW | ESPN+
6 p.m. | North Carolina Central at East Texas A&M | ESPN+
6 p.m. | Central Arkansas at Lamar | ESPN+
6 p.m. | Prairie View A&M vs. Grambling (Cotton Bowl in Dallas) | SWAC TV
6 p.m. | Alcorn State at Arkansas–Pine Bluff | HBCU Go
6 p.m. | Jackson State at Southern | ESPN+
6:30 p.m. | No. 6 Oregon at No. 3 Penn State | NBC/Peacock
6:30 p.m. | No. 17 Alabama at No. 5 Georgia | ABC
6:30 p.m. | UMass at No. 20 Missouri | ESPNU
6:30 p.m. | Washington State at Colorado State | CBSSN
6:30 p.m. | San Jose State at Stanford | ACC Network
6:30 p.m. | Appalachian State at Boise State | FS1
6:45 p.m. | Kentucky at South Carolina | SEC Network
7 p.m. | Marshall at Louisiana | ESPN+
7 p.m. | McNeese at Stephen F. Austin | ESPN+
7:30 p.m. | West Georgia at Southern Utah | ESPN+
8 p.m. | Louisiana Tech at UTEP | ESPN+
8 p.m. | Cal Poly at Sacramento State | ESPN+
9 p.m. | Weber State at UC Davis | ESPN+
9:15 p.m. | No. 25 BYU at Colorado | ESPN
9:15 p.m. | Idaho at Montana | ESPN2
Comments