Dry Sunny Weather Continues
September 16, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Tuesday: Sunny, with a high near 89. Calm wind becoming northeast around 5 mph in the afternoon.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 63. South wind around 5 mph becoming calm.
Wednesday: Sunny, with a high near 90. Calm wind becoming south around 5 mph in the afternoon.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 64. South wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Thursday: Sunny, with a high near 91. Calm wind becoming southeast around 5 mph in the afternoon.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 65. South wind around 5 mph becoming calm.
Friday: Sunny, with a high near 92. Calm wind becoming east around 5 mph in the afternoon.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 67. Calm wind.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 91.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 67.
Sunday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 90.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 66.
Monday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 89.
Comments