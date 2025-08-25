No Rain, Lower Daytime Humidity And Cooler Nights Ahead

August 25, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Monday: Sunny, with a high near 92. North wind around 5 mph.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 65. North wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 89. Northeast wind around 5 mph.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 65. North wind around 5 mph.

Wednesday: Sunny, with a high near 87. Northeast wind around 5 mph.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 62. North wind around 5 mph becoming calm.

Thursday: Sunny, with a high near 87. Northeast wind around 5 mph becoming northwest in the afternoon.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 64. North wind around 5 mph becoming calm.

Friday: A slight chance of showers, then a chance of showers and thunderstorms after 1pm. Mostly sunny, with a high near 89. Chance of precipitation is 30%.

Friday Night: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 68.

Saturday: A 30 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 87.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 67.

Sunday: A 40 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 86.

