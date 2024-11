Bratt Elementary Releases Honor Roll, Perfect Attendance

Bratt Elementary School has released their honor roll and perfect attendance awards.

For the first quarter, they are:

A HONOR ROLL

Kindergarten

Maverick Amerson

Olan Barlow

Bryce Bell

Colleen Bryan

Ella Chason

Daniel Cunningham

Noah Daly

Porter Dean

Carnita Dubose

Samuel Emmons

Karleigh Evans

Cameron Giddins

Analah Grace

Harper Green

Willow Grimes

Aubree Hadley

Selina King

Ellianna Krippes

Legend Lett

Eleanor Lopez

Blaze Lowrey

Bennett Malone

Malcolm Martin

Arielle McGill

Ryleigh Morgan

Cason Prall

Kaison Salter

Aubrey Smith

Ruby Starns

Emerson Steadham

Wyatt Steege

Zachary Tilley

Natalie Walker

First Grade

Ahlyssia Atkins

Adoria Davison

Jessa Eubanks

Ophelia Gates

Israel Hammond

Lyla Hardy

Shelby Henry

Levi Hopper

Treston Howard

Aubrey Kazemekas

Grayson Key

Odin Lopez

Gabriel Lucero

Charles Marsh

Savannah Mendez

Jonas Prince

Brantley-Michael Respress

Madison Robbins

Alexander Scarborough

Shelby Sells

Axle Stanford

Paisleigh Stuckey

Dawson Taylor

Second Grade

Amelia Black

Parker Freeman

Audrey Godwin

Noah Griffis

Maverick Norton

Grayson Odom

Lilah- May Spicer

Hannah Walker

Mary-Grace Ward

Tayen Williams

Abagail Youssef

Third Grade

Cora Cartes

Fisher Golson

Izayah Hernandez

Liza Miller

Zariah Myers

Aurora Shipp

Ophelia Smith

Fourth Grade

Parker Black

Dawson Golson

Margaret Lee

Rhett Minchew

Gunner Moore

Kennedy-Reese O’Barr

William Odom

Raegan Powell

Peyton Roberts

Lane Stuart

Fletcher Tew

Fifth Grade

Jasiah Barnes

Jackson Beasley

Jace Bell

Aden Garrett

Benjamin Hetzel

Ella Lee

Steven Lloyd

Angelia Mervyn

Liam Morales

James Romans

Marcus Smith

Hendrix Ward

A-B HONOR ROLL

First Grade

Kynleigh Barlow

Braelyn Brooks

Dalton Cartwright

Jack Duncan

Roman Esprit

Hudson Faircloth

Lesly Fernandez

Higinio Fernandez Esparza

Toni Lucas

Charleigh Macks

Kai McConnico

Knoxleigh Ross

Miranda Varela

Riley Walston

Harper White

William Wilson

Jaxson Wolf

Second Grade

Ryker Alderman

Kalylah Byrne

Raelynn Chancery

Brooklyn Chavers

Paytience Creekmore

Avery Flowers

Aurora Frost

Evaleigh Hare

Cailynn Helm

Kinsleigh Krippes

Melodi Lynn

Karter Maple

Joshua McIntyre

Nathaniel McIntyre

Turner Meyer

Branson Morris

Maggie Reynolds

Penelope Roschi

Isaiah Rose

Greyson Salter

Ryder Shook

Thomas Spears

Raedyn Tillman

Noah Woods

Third Grade

William Bass

Brett Bryant

Kevin Davis

William Hadley

Lilian Hardy

Lucas Littler

Kailen McGhee

Cooper Tew

Raelynn Thompson

Aleksander Vause

Jake Walston

Thomas Wheeler

Beckett White

Adaline Youssef

Fourth Grade

Brodie Beachy

Walker Brantley

Noah Brown

Kayge Chavers

Blakelynn Cunningham

Amelia Daly

Emily Diller

Sawyer Dunn

Jase Eubanks

Brielle Fountain

Leighton Freeman

Sebastian Gavlas

Anthony Grace

Livia Hardy

Bowyn Heathcock

Markavion James

Trey Knighten

Jakelyn Lisenby

Aurora Lopez

Jaxton Lynd

Noah McCann

Ti’myriey Minor

Olivia Moore

Rowan Nielsen

Harper Pace

Peyton Parker

Cotton Ross

Emerson Salter

Westley Smith

Fifth Grade

Amahl Atallah

Ruth Bryan

Jordan Carter

Thomas Clark

Isabella Coy

Lenora Creel

Wesley Dunsford

Addison Godwin

Shaun Grice

Gracie Heist

Zoey Hetrick

River Lassitter

Nikko McAnally

Addisyn Steege

PERFECT ATTENDANCE