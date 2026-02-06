Sunny, Near 70 For Friday; Slightly Cooler For The Weekend

February 6, 2026

Here is your official North Escambia area forecast:

Friday: Sunny, with a high near 69. West wind 5 to 15 mph.

Friday Night: Clear, with a low around 40. West wind 5 to 10 mph becoming north after midnight.

Saturday: Sunny, with a high near 59. North wind 5 to 10 mph.

Saturday Night: Clear, with a low around 31. Northeast wind around 5 mph.

Sunday: Sunny, with a high near 64. East wind around 5 mph becoming southwest in the afternoon.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 45. Southwest wind around 5 mph becoming calm.

Monday: Partly sunny, with a high near 72. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the morning.

Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 52. Southwest wind around 5 mph becoming calm in the evening.

Tuesday: Mostly cloudy, with a high near 72.

Tuesday Night: A 30 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 56.

Wednesday: A 30 percent chance of showers. Partly sunny, with a high near 74.

Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 54.

Thursday: Partly sunny, with a high near 70.

