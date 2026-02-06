Sunny, Near 70 For Friday; Slightly Cooler For The Weekend
February 6, 2026
Here is your official North Escambia area forecast:
Friday: Sunny, with a high near 69. West wind 5 to 15 mph.
Friday Night: Clear, with a low around 40. West wind 5 to 10 mph becoming north after midnight.
Saturday: Sunny, with a high near 59. North wind 5 to 10 mph.
Saturday Night: Clear, with a low around 31. Northeast wind around 5 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 64. East wind around 5 mph becoming southwest in the afternoon.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 45. Southwest wind around 5 mph becoming calm.
Monday: Partly sunny, with a high near 72. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the morning.
Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 52. Southwest wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Tuesday: Mostly cloudy, with a high near 72.
Tuesday Night: A 30 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 56.
Wednesday: A 30 percent chance of showers. Partly sunny, with a high near 74.
Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 54.
Thursday: Partly sunny, with a high near 70.
Comments