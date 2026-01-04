Sunny, Middle 60s For Sunday
January 4, 2026
Here is your official North Escambia area forecast:
Sunday: Mostly sunny, with a high near 65. North wind around 5 mph.
Sunday Night: Mostly cloudy, with a low around 47. Calm wind.
Monday: Partly sunny, with a high near 68. Calm wind becoming south around 5 mph in the afternoon.
Monday Night: Mostly cloudy, with a low around 53. South wind around 5 mph becoming calm.
Tuesday: Mostly sunny, with a high near 73. Light south wind becoming southwest 5 to 10 mph in the morning.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 58. South wind around 5 mph.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 75. Southwest wind 5 to 10 mph.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 59. South wind around 5 mph.
Thursday: A 30 percent chance of showers, mainly after noon. Partly sunny, with a high near 74.
Thursday Night: A 30 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 62.
Friday: A 40 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a high near 73.
Friday Night: A 40 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly cloudy, with a low around 57.
Saturday: A 40 percent chance of showers. Cloudy, with a high near 65.
