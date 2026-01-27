Sunny And Cold Tuesday, Back Into The 20s Tuesday Night
Here is your official North Escambia area forecast:
Tuesday: Sunny, with a high near 46. Wind chill values between 15 and 25 early. Northwest wind around 5 mph.
Tuesday Night: Increasing clouds, with a low around 28. Calm wind becoming northwest around 5 mph.
Wednesday: Sunny, with a high near 51. Wind chill values between 25 and 35 early. Northwest wind 5 to 10 mph.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 26. Northwest wind around 5 mph becoming calm.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 54. North wind around 5 mph becoming south in the afternoon.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 33. Calm wind becoming northeast around 5 mph after midnight.
Friday: A 30 percent chance of showers, mainly after noon. Mostly cloudy, with a high near 48. North wind 5 to 10 mph.
Friday Night: A 20 percent chance of showers before midnight. Mostly cloudy, with a low around 20. North wind 10 to 15 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 35.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 18.
Sunday: Sunny, with a high near 43.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 23.
Monday: Sunny, with a high near 51.
