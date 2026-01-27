Sunny And Cold Tuesday, Back Into The 20s Tuesday Night

January 27, 2026

Here is your official North Escambia area forecast:

Tuesday: Sunny, with a high near 46. Wind chill values between 15 and 25 early. Northwest wind around 5 mph.

Tuesday Night: Increasing clouds, with a low around 28. Calm wind becoming northwest around 5 mph.

Wednesday: Sunny, with a high near 51. Wind chill values between 25 and 35 early. Northwest wind 5 to 10 mph.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 26. Northwest wind around 5 mph becoming calm.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 54. North wind around 5 mph becoming south in the afternoon.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 33. Calm wind becoming northeast around 5 mph after midnight.

Friday: A 30 percent chance of showers, mainly after noon. Mostly cloudy, with a high near 48. North wind 5 to 10 mph.

Friday Night: A 20 percent chance of showers before midnight. Mostly cloudy, with a low around 20. North wind 10 to 15 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 35.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 18.

Sunday: Sunny, with a high near 43.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 23.

Monday: Sunny, with a high near 51.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 