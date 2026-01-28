Partly Sunny, Daytime High In The 50s; Clear Night In The 20s
January 28, 2026
Here is your official North Escambia area forecast:
Wednesday: Partly sunny, then gradually becoming sunny, with a high near 52. Wind chill values between 25 and 35 early. Northwest wind around 5 mph.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 26. Northwest wind around 5 mph becoming calm.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 56. Calm wind becoming south around 5 mph.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 36. Calm wind.
Friday: A 20 percent chance of showers after noon. Mostly cloudy, with a high near 57. Light and variable wind becoming northwest 5 to 10 mph in the morning.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 25. North wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 34. Breezy, with a northwest wind 15 to 20 mph, with gusts as high as 30 mph.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 18. Northwest wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 41.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 23.
Monday: Sunny, with a high near 52.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 28.
Tuesday: Sunny, with a high near 58.
Comments