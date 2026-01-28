Partly Sunny, Daytime High In The 50s; Clear Night In The 20s

January 28, 2026

Here is your official North Escambia area forecast:

Wednesday: Partly sunny, then gradually becoming sunny, with a high near 52. Wind chill values between 25 and 35 early. Northwest wind around 5 mph.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 26. Northwest wind around 5 mph becoming calm.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 56. Calm wind becoming south around 5 mph.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 36. Calm wind.

Friday: A 20 percent chance of showers after noon. Mostly cloudy, with a high near 57. Light and variable wind becoming northwest 5 to 10 mph in the morning.

Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 25. North wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 34. Breezy, with a northwest wind 15 to 20 mph, with gusts as high as 30 mph.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 18. Northwest wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.

Sunday: Sunny, with a high near 41.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 23.

Monday: Sunny, with a high near 52.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 28.

Tuesday: Sunny, with a high near 58.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 