Warmer Today, Rain By Thursday
December 17, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Wednesday: Mostly cloudy, with a high near 66. East wind around 5 mph.
Wednesday Night: A 40 percent chance of showers after 3am. Cloudy, with a low around 54. East wind around 5 mph.
Thursday: Showers and possibly a thunderstorm. High near 67. East wind 5 to 10 mph becoming south in the afternoon. Chance of precipitation is 80%.
Thursday Night: A 40 percent chance of showers before midnight. Mostly cloudy, with a low around 45. South wind 5 to 10 mph becoming north after midnight.
Friday: Sunny, with a high near 57. North wind 5 to 10 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 36. North wind around 5 mph becoming calm.
Saturday: Sunny, with a high near 66. East wind 5 to 10 mph becoming south in the afternoon.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 51. South wind around 5 mph.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 71.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 54.
Monday: Mostly sunny, with a high near 71.
Monday Night: Partly cloudy, with a low around 53.
Tuesday: Mostly sunny, with a high near 70.
