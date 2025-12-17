Warmer Today, Rain By Thursday

December 17, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Wednesday: Mostly cloudy, with a high near 66. East wind around 5 mph.

Wednesday Night: A 40 percent chance of showers after 3am. Cloudy, with a low around 54. East wind around 5 mph.

Thursday: Showers and possibly a thunderstorm. High near 67. East wind 5 to 10 mph becoming south in the afternoon. Chance of precipitation is 80%.

Thursday Night: A 40 percent chance of showers before midnight. Mostly cloudy, with a low around 45. South wind 5 to 10 mph becoming north after midnight.

Friday: Sunny, with a high near 57. North wind 5 to 10 mph.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 36. North wind around 5 mph becoming calm.

Saturday: Sunny, with a high near 66. East wind 5 to 10 mph becoming south in the afternoon.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 51. South wind around 5 mph.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 71.

Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 54.

Monday: Mostly sunny, with a high near 71.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 53.

Tuesday: Mostly sunny, with a high near 70.

