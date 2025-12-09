Sunny And Cool, High Today In The Middle 50s
December 9, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Tuesday: Sunny, with a high near 56. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the morning.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 36. Calm wind.
Wednesday: Sunny, with a high near 64. Light southwest wind becoming west 5 to 10 mph in the morning.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 39. West wind around 5 mph becoming north after midnight.
Thursday: Sunny, with a high near 59. North wind around 5 mph becoming west in the afternoon.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 39. Calm wind.
Friday: Sunny, with a high near 68. Light and variable wind becoming southwest 5 to 10 mph in the morning.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 51. Calm wind becoming east around 5 mph after midnight.
Saturday: Mostly sunny, with a high near 71.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 52.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 64.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 38.
Monday: Mostly sunny, with a high near 60.
