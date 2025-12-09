Sunny And Cool, High Today In The Middle 50s

December 9, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Tuesday: Sunny, with a high near 56. Northeast wind around 5 mph becoming calm in the morning.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 36. Calm wind.

Wednesday: Sunny, with a high near 64. Light southwest wind becoming west 5 to 10 mph in the morning.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 39. West wind around 5 mph becoming north after midnight.

Thursday: Sunny, with a high near 59. North wind around 5 mph becoming west in the afternoon.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 39. Calm wind.

Friday: Sunny, with a high near 68. Light and variable wind becoming southwest 5 to 10 mph in the morning.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 51. Calm wind becoming east around 5 mph after midnight.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 71.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 52.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 64.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 38.

Monday: Mostly sunny, with a high near 60.

