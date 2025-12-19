Sunny And Cool Friday
December 19, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Friday: Sunny, with a high near 58. North wind 5 to 10 mph.
Friday Night: Clear, with a low around 36. North wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Saturday: Sunny, with a high near 67. East wind 5 to 10 mph becoming south in the afternoon.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 50. South wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Sunday: A 20 percent chance of showers after noon. Partly sunny, with a high near 69. Calm wind becoming northeast around 5 mph in the afternoon.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 50. East wind around 5 mph.
Monday: Mostly sunny, with a high near 67. East wind 5 to 10 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 47. East wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 70.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 51.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 72.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 52.
Christmas Day: Mostly sunny, with a high near 73.
