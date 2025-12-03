Santa Claus Is Coming To A Library Near You
December 3, 2025
Santa Claus is coming to a library near you.
Santa will hear Christmas wishes, and parents are invited to use their phone or bring a camera for photos.
Century Library
- Thursday, December 4, 4:30 p.m.
Molino Library
- Wednesday, December 10, 10:30 a.m.
- Thursday, December 18, 4:30 p.m.
Bellview Library
- Tuesday, December 9, 10:30 a.m.
- Wednesday, December 10, 4:30 p.m.
Tryon Library
- Thursday, December 4, 10:30 a.m.
- Tuesday, December 16, 3:00 p.m.
Pensacola Library
- Wednesday, December 3, 10:30 a.m.
- Saturday, December 20, 10:30 a.m.
Westside Library
- Thursday, December 11, 4:30 p.m.
Brownsville Library
- Saturday, December 6, 10:30 a.m.
Southwest Library
- Wednesday, December 17, 4:30 p.m.
Pictured: Santa’s visit to the Century Library last year. NorthEscambia.com photos, click to enlarge.
