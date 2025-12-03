Santa Claus Is Coming To A Library Near You

December 3, 2025

Santa Claus is coming to a library near you.

Santa will hear Christmas wishes, and parents are invited to use their phone or bring a camera for photos.

Century Library

  • Thursday, December 4, 4:30 p.m.

Molino Library

  • Wednesday, December 10, 10:30 a.m.
  • Thursday, December 18, 4:30 p.m.

Bellview Library

  • Tuesday, December 9, 10:30 a.m.
  • Wednesday, December 10, 4:30 p.m.

Tryon Library

  • Thursday, December 4, 10:30 a.m.
  • Tuesday, December 16, 3:00 p.m.

Pensacola Library

  • Wednesday, December 3, 10:30 a.m.
  • Saturday, December 20, 10:30 a.m.

Westside Library

  • Thursday, December 11, 4:30 p.m.

Brownsville Library

  • Saturday, December 6, 10:30 a.m.

Southwest Library

  • Wednesday, December 17, 4:30 p.m.

Pictured: Santa’s visit to the Century Library last year. NorthEscambia.com photos, click to enlarge.

