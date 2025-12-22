High Around 70 Today, And Getting Warmer By Christmas

December 22, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Monday: Mostly cloudy, then gradually becoming sunny, with a high near 69. East wind 5 to 10 mph.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 50. Southeast wind around 5 mph becoming calm.

Tuesday: Sunny, with a high near 74. East wind around 5 mph becoming south in the afternoon.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 55. Calm wind.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 75. Calm wind.

Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 54. Calm wind.

Christmas Day: Mostly sunny, with a high near 75. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the afternoon.

Thursday Night: Mostly cloudy, with a low around 56. Southwest wind around 5 mph becoming calm in the evening.

Friday: Mostly sunny, with a high near 74.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 58.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 75.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 57.

Sunday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 74.

