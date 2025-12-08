Colder For Monday, Low 30s Monday Night
December 8, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Monday: Mostly cloudy, then gradually becoming sunny, with a high near 55. North wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Monday Night: Partly cloudy, with a low around 33. North wind 5 to 10 mph.
Tuesday: Partly sunny, then gradually becoming sunny, with a high near 56. North wind around 5 mph becoming calm.
Tuesday Night: Clear, with a low around 35. Calm wind.
Wednesday: Sunny, with a high near 66. Light southwest wind increasing to 5 to 10 mph in the morning.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 44. Southwest wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Thursday: Sunny, with a high near 65. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the morning.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 47. Southwest wind around 5 mph.
Friday: Mostly sunny, with a high near 68.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 42.
Saturday: Sunny, with a high near 58.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 37.
Sunday: Sunny, with a high near 58.
