Colder For Monday, Low 30s Monday Night

December 8, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Monday: Mostly cloudy, then gradually becoming sunny, with a high near 55. North wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 33. North wind 5 to 10 mph.

Tuesday: Partly sunny, then gradually becoming sunny, with a high near 56. North wind around 5 mph becoming calm.

Tuesday Night: Clear, with a low around 35. Calm wind.

Wednesday: Sunny, with a high near 66. Light southwest wind increasing to 5 to 10 mph in the morning.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 44. Southwest wind around 5 mph becoming calm in the evening.

Thursday: Sunny, with a high near 65. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the morning.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 47. Southwest wind around 5 mph.

Friday: Mostly sunny, with a high near 68.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 42.

Saturday: Sunny, with a high near 58.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 37.

Sunday: Sunny, with a high near 58.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 