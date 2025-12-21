A Few Scattered Showers For Sunday, High The Low 70s

December 21, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Sunday: A slight 202% chance of a shower. Otherwise, partly sunny, with a high near 72. Calm wind becoming south around 5 mph in the morning.

Sunday Night: A 30 percent chance of showers before midnight. Mostly cloudy, with a low around 55. Calm wind becoming east around 5 mph after midnight.

Monday: Sunny, with a high near 69. Southeast wind 5 to 10 mph.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 50. East wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 745 East wind around 5 mph becoming south in the afternoon.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 53. Calm wind.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 74. Calm wind becoming southeast around 5 mph in the afternoon.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 53. South wind around 5 mph becoming calm.

Christmas Day: Partly sunny, with a high near 73.

Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 55.

Friday: Mostly sunny, with a high near 74.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 56.

Saturday: Mostly sunny, with a high near 74.

