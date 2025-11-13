Mostly Sunny And Warmer, Highs In The Mid 70s
November 13, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Thursday: Mostly sunny, with a high near 74. Calm wind becoming north around 5 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 47. Calm wind.
Friday: Sunny, with a high near 75. Calm wind.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 49. Calm wind.
Saturday: Sunny, with a high near 76. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the afternoon.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 56. Southwest wind around 5 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 78. West wind 5 to 10 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 58. Southwest wind around 5 mph becoming northwest after midnight.
Monday: Sunny, with a high near 79.
Monday Night: Partly cloudy, with a low around 56.
Tuesday: A 20 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 79.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 60.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 77.
