Mostly Sunny And Warmer, Highs In The Mid 70s

November 13, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:
Thursday: Mostly sunny, with a high near 74. Calm wind becoming north around 5 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 47. Calm wind.

Friday: Sunny, with a high near 75. Calm wind.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 49. Calm wind.

Saturday: Sunny, with a high near 76. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the afternoon.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 56. Southwest wind around 5 mph.

Sunday: Sunny, with a high near 78. West wind 5 to 10 mph.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 58. Southwest wind around 5 mph becoming northwest after midnight.

Monday: Sunny, with a high near 79.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 56.

Tuesday: A 20 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 79.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 60.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 77.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 