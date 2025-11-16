Mostly Sunny And Warm With Highs Near 80

November 16, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Sunday: Mostly sunny, with a high near 79. West wind 5 to 10 mph.

Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 57. Southwest wind around 5 mph becoming calm.

Monday: Mostly sunny, with a high near 77. Northeast wind around 5 mph becoming southeast in the afternoon.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 55. Southeast wind around 5 mph becoming calm.

Tuesday: Sunny, with a high near 79. East wind 5 to 10 mph becoming south in the morning.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 60. South wind around 5 mph becoming calm in the evening.

Wednesday: Mostly sunny, with a high near 80. Light southeast wind becoming south 5 to 10 mph in the morning.

Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 60. South wind around 5 mph.

Thursday: Partly sunny, with a high near 78.

Thursday Night: A 20 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 64.

Friday: A 40 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 77.

Friday Night: A 30 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 60.

Saturday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 75.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 