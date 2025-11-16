Mostly Sunny And Warm With Highs Near 80
November 16, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Sunday: Mostly sunny, with a high near 79. West wind 5 to 10 mph.
Sunday Night: Partly cloudy, with a low around 57. Southwest wind around 5 mph becoming calm.
Monday: Mostly sunny, with a high near 77. Northeast wind around 5 mph becoming southeast in the afternoon.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 55. Southeast wind around 5 mph becoming calm.
Tuesday: Sunny, with a high near 79. East wind 5 to 10 mph becoming south in the morning.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 60. South wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 80. Light southeast wind becoming south 5 to 10 mph in the morning.
Wednesday Night: Mostly cloudy, with a low around 60. South wind around 5 mph.
Thursday: Partly sunny, with a high near 78.
Thursday Night: A 20 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 64.
Friday: A 40 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 77.
Friday Night: A 30 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 60.
Saturday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 75.
