Warm Sunny Days, Comfy Nights Continue
October 15, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Wednesday: Sunny, with a high near 86. Northeast wind around 5 mph.
Wednesday Night: Clear, with a low around 58. Calm wind.
Thursday: Sunny, with a high near 87. Calm wind becoming east around 5 mph in the afternoon.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 60. Calm wind.
Friday: Mostly sunny, with a high near 84. Southeast wind 5 to 10 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 62. Southeast wind around 5 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 85. South wind 5 to 15 mph.
Saturday Night: A 30 percent chance of showers and thunderstorms after 1am. Partly cloudy, with a low around 67. Southeast wind 5 to 10 mph.
Sunday: Showers likely and possibly a thunderstorm before 1pm, then a chance of showers and thunderstorms after 1pm. Mostly sunny, with a high near 83. Chance of precipitation is 60%.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 58.
Monday: Sunny, with a high near 80.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 56.
Tuesday: Sunny, with a high near 84.
