Warm Sunny Days, Comfy Nights Continue

October 15, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Wednesday: Sunny, with a high near 86. Northeast wind around 5 mph.

Wednesday Night: Clear, with a low around 58. Calm wind.

Thursday: Sunny, with a high near 87. Calm wind becoming east around 5 mph in the afternoon.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 60. Calm wind.

Friday: Mostly sunny, with a high near 84. Southeast wind 5 to 10 mph.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 62. Southeast wind around 5 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 85. South wind 5 to 15 mph.

Saturday Night: A 30 percent chance of showers and thunderstorms after 1am. Partly cloudy, with a low around 67. Southeast wind 5 to 10 mph.

Sunday: Showers likely and possibly a thunderstorm before 1pm, then a chance of showers and thunderstorms after 1pm. Mostly sunny, with a high near 83. Chance of precipitation is 60%.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 58.

Monday: Sunny, with a high near 80.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 56.

Tuesday: Sunny, with a high near 84.

