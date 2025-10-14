Warm And Sunny For Tuesday
Here is your official North Escambia area forecast:
Tonight: Clear, with a low around 54. North wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 86. North wind 5 to 10 mph.
Tuesday Night: Clear, with a low around 57. North wind around 5 mph.
Wednesday: Sunny, with a high near 86. Northeast wind around 5 mph.
Wednesday Night: Clear, with a low around 58. Northeast wind around 5 mph becoming calm.
Thursday: Sunny, with a high near 86. East wind around 5 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 60. South wind around 5 mph becoming calm.
Friday: Sunny, with a high near 84. East wind 5 to 10 mph becoming southeast in the afternoon.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 62. Southeast wind around 5 mph.
Saturday: A 20 percent chance of showers after 1pm. Mostly sunny, with a high near 84.
Saturday Night: A 30 percent chance of showers. Partly cloudy, with a low around 66.
Sunday: A 50 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 83.
Sunday Night: A 20 percent chance of showers. Partly cloudy, with a low around 60.
Monday: Sunny, with a high near 80.
