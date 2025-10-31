Sunny, High In The 60s Friday, Low Around 40
October 31, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Friday: Sunny, with a high near 67. Calm wind becoming north around 5 mph in the afternoon.
Friday Night: Clear, with a low around 41. Calm wind.
Saturday: Sunny, with a high near 69. Calm wind becoming northeast around 5 mph.
Saturday Night: Mostly cloudy, with a low around 48. Calm wind becoming northeast around 5 mph.
Sunday: A 20 percent chance of showers after 1pm. Mostly sunny, with a high near 65. North wind 5 to 10 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 44. North wind around 5 mph.
Monday: Sunny, with a high near 67. North wind 5 to 10 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 45. North wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 71.
Tuesday Night: Clear, with a low around 46.
Wednesday: Sunny, with a high near 75.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 48.
Thursday: Sunny, with a high near 76.
