Sunny, High In The 60s Friday, Low Around 40

October 31, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Friday: Sunny, with a high near 67. Calm wind becoming north around 5 mph in the afternoon.

Friday Night: Clear, with a low around 41. Calm wind.

Saturday: Sunny, with a high near 69. Calm wind becoming northeast around 5 mph.

Saturday Night: Mostly cloudy, with a low around 48. Calm wind becoming northeast around 5 mph.

Sunday: A 20 percent chance of showers after 1pm. Mostly sunny, with a high near 65. North wind 5 to 10 mph.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 44. North wind around 5 mph.

Monday: Sunny, with a high near 67. North wind 5 to 10 mph.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 45. North wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 71.

Tuesday Night: Clear, with a low around 46.

Wednesday: Sunny, with a high near 75.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 48.

Thursday: Sunny, with a high near 76.

