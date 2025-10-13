Sunny And Warm Days, Clear Cool Nights

October 13, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Monday: Sunny, with a high near 86. North wind around 5 mph.

Monday Night: Clear, with a low around 54. North wind around 5 mph becoming calm in the evening.

Tuesday: Sunny, with a high near 87. North wind 5 to 10 mph.

Tuesday Night: Clear, with a low around 58. North wind around 5 mph.

Wednesday: Sunny, with a high near 86. Northeast wind around 5 mph.

Wednesday Night: Clear, with a low around 59. Northeast wind around 5 mph becoming calm.

Thursday: Sunny, with a high near 87. Northeast wind around 5 mph becoming east in the afternoon.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 61. South wind around 5 mph becoming calm.

Friday: Mostly sunny, with a high near 84.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 62.

Saturday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 83.

Saturday Night: A 30 percent chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 66.

Sunday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 82.

