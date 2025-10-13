Sunny And Warm Days, Clear Cool Nights
October 13, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Monday: Sunny, with a high near 86. North wind around 5 mph.
Monday Night: Clear, with a low around 54. North wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Tuesday: Sunny, with a high near 87. North wind 5 to 10 mph.
Tuesday Night: Clear, with a low around 58. North wind around 5 mph.
Wednesday: Sunny, with a high near 86. Northeast wind around 5 mph.
Wednesday Night: Clear, with a low around 59. Northeast wind around 5 mph becoming calm.
Thursday: Sunny, with a high near 87. Northeast wind around 5 mph becoming east in the afternoon.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 61. South wind around 5 mph becoming calm.
Friday: Mostly sunny, with a high near 84.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 62.
Saturday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 83.
Saturday Night: A 30 percent chance of showers and thunderstorms. Partly cloudy, with a low around 66.
Sunday: A 30 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 82.
Comments