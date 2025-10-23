Sunny, About 80 For Thursday

October 23, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Thursday: Sunny, with a high near 80. Northeast wind around 5 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 48. Northeast wind around 5 mph becoming calm.

Friday: Sunny, with a high near 83. East wind 5 to 10 mph.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 54. East wind around 5 mph.

Saturday: Partly sunny, with a high near 80. East wind around 10 mph.

Saturday Night: Mostly cloudy, with a low around 62. East wind 5 to 10 mph.

Sunday: A 50 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 75. East wind around 10 mph.

Sunday Night: A 40 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 63. East wind 5 to 10 mph.

Monday: A 30 percent chance of showers. Partly sunny, with a high near 76.

Monday Night: Partly cloudy, with a low around 58.

Tuesday: A 20 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 76.

Tuesday Night: A 20 percent chance of showers. Partly cloudy, with a low around 57.

Wednesday: A 20 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 72.

