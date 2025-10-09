Scattered Showers Thursday, Fall-Like Period Begins Friday
October 9, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Thursday: A slight chance of showers and thunderstorms between 1pm and 4pm. Mostly sunny, with a high near 86. Northeast wind around 10 mph. Chance of precipitation is 20%.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 62. Northeast wind around 10 mph.
Friday: Sunny, with a high near 79. Northeast wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 58. Northeast wind 5 to 10 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 80. Northeast wind 5 to 10 mph.
Saturday Night: Clear, with a low around 54. Northeast wind around 5 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 82. Northeast wind around 5 mph.
Sunday Night: Clear, with a low around 55. Northwest wind around 5 mph.
Columbus Day: Sunny, with a high near 84.
Monday Night: Clear, with a low around 58.
Tuesday: Sunny, with a high near 85.
Tuesday Night: Clear, with a low around 59.
Wednesday: Sunny, with a high near 86.
Pictured: Sunset over East Nine Mile Road Wednesday evening. NorthEscambia.com photo, click to enlarge.
Comments