Scattered Showers Thursday, Fall-Like Period Begins Friday

October 9, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Thursday: A slight chance of showers and thunderstorms between 1pm and 4pm. Mostly sunny, with a high near 86. Northeast wind around 10 mph. Chance of precipitation is 20%.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 62. Northeast wind around 10 mph.

Friday: Sunny, with a high near 79. Northeast wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 58. Northeast wind 5 to 10 mph.

Saturday: Sunny, with a high near 80. Northeast wind 5 to 10 mph.

Saturday Night: Clear, with a low around 54. Northeast wind around 5 mph.

Sunday: Sunny, with a high near 82. Northeast wind around 5 mph.

Sunday Night: Clear, with a low around 55. Northwest wind around 5 mph.

Columbus Day: Sunny, with a high near 84.

Monday Night: Clear, with a low around 58.

Tuesday: Sunny, with a high near 85.

Tuesday Night: Clear, with a low around 59.

Wednesday: Sunny, with a high near 86.

Pictured: Sunset over East Nine Mile Road Wednesday evening. NorthEscambia.com photo, click to enlarge.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 