Partly Sunny, Low 70s Today; Rain Possible Early Wednesday Morning

October 28, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Tuesday: Partly sunny, with a high near 72. North wind around 5 mph.

Tuesday Night: A 50 percent chance of showers after 1am. Partly cloudy, with a low around 55. Northeast wind around 5 mph becoming southeast after midnight. New precipitation amounts of less than a tenth of an inch possible.

Wednesday: A 40 percent chance of showers before 1pm. Mostly cloudy, then gradually becoming sunny, with a high near 67. West wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 48. West wind around 10 mph.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 63. Northwest wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 40. Northwest wind 5 to 10 mph.

Friday: Sunny, with a high near 67. Northwest wind 5 to 10 mph.

Friday Night: Clear, with a low around 41. West wind around 5 mph becoming calm.

Saturday: Sunny, with a high near 70.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 45.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 72.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 48.

Monday: Sunny, with a high near 76.

