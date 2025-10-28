Partly Sunny, Low 70s Today; Rain Possible Early Wednesday Morning
October 28, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Tuesday: Partly sunny, with a high near 72. North wind around 5 mph.
Tuesday Night: A 50 percent chance of showers after 1am. Partly cloudy, with a low around 55. Northeast wind around 5 mph becoming southeast after midnight. New precipitation amounts of less than a tenth of an inch possible.
Wednesday: A 40 percent chance of showers before 1pm. Mostly cloudy, then gradually becoming sunny, with a high near 67. West wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 25 mph.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 48. West wind around 10 mph.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 63. Northwest wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 40. Northwest wind 5 to 10 mph.
Friday: Sunny, with a high near 67. Northwest wind 5 to 10 mph.
Friday Night: Clear, with a low around 41. West wind around 5 mph becoming calm.
Saturday: Sunny, with a high near 70.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 45.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 72.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 48.
Monday: Sunny, with a high near 76.
