Morning Showers, Turning Windy And Cooler

October 29, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Wednesday: Chance of Morning, then gradually becoming sunny, with a high near 66. South wind 10 to 15 mph becoming west in the morning. Winds could gust as high as 25 mph. Chance of precipitation is 60%. New precipitation amounts between a tenth and quarter of an inch possible.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 49. West wind around 10 mph, with gusts as high as 20 mph.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 63. Northwest wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 39. Northwest wind around 5 mph.

Friday: Sunny, with a high near 66. Calm wind becoming northwest around 5 mph in the morning.

Friday Night: Clear, with a low around 42. Calm wind.

Saturday: Sunny, with a high near 70. Calm wind becoming northeast around 5 mph.

Saturday Night: Mostly clear, with a low around 46. Calm wind becoming northeast around 5 mph.

Sunday: A 20 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 71.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 48.

Monday: Sunny, with a high near 71.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 50.

Tuesday: Sunny, with a high near 73.

Written by William Reynolds · Filed Under TOP STORIES 

 