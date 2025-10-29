Morning Showers, Turning Windy And Cooler
October 29, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Wednesday: Chance of Morning, then gradually becoming sunny, with a high near 66. South wind 10 to 15 mph becoming west in the morning. Winds could gust as high as 25 mph. Chance of precipitation is 60%. New precipitation amounts between a tenth and quarter of an inch possible.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 49. West wind around 10 mph, with gusts as high as 20 mph.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 63. Northwest wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 39. Northwest wind around 5 mph.
Friday: Sunny, with a high near 66. Calm wind becoming northwest around 5 mph in the morning.
Friday Night: Clear, with a low around 42. Calm wind.
Saturday: Sunny, with a high near 70. Calm wind becoming northeast around 5 mph.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 46. Calm wind becoming northeast around 5 mph.
Sunday: A 20 percent chance of showers. Mostly sunny, with a high near 71.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 48.
Monday: Sunny, with a high near 71.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 50.
Tuesday: Sunny, with a high near 73.
