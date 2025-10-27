Middle 70s Today; Chance Of Rain Returns For Tuesday Night And Wednesday

October 27, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Today: Partly cloudy, with a high near 76. Northwest wind 5 to 10 mph.

Tonight: Increasing clouds, with a low around 56. North wind around 5 mph.

Tuesday: Partly sunny, with a high near 72. North wind around 5 mph.

Tuesday Night: A 40 percent chance of showers after 1am. Partly cloudy, with a low around 55. Northeast wind around 5 mph becoming southeast after midnight.

Wednesday: A 40 percent chance of showers before 1pm. Mostly sunny, with a high near 66. Southwest wind 10 to 15 mph becoming northwest in the afternoon. Winds could gust as high as 25 mph.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 47. West wind around 10 mph.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 62. West wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 41. Northwest wind 5 to 10 mph.

Friday: Sunny, with a high near 66. Northwest wind around 5 mph.

Friday Night: Clear, with a low around 41.

Saturday: Sunny, with a high near 70.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 48.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 71.

