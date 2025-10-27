Middle 70s Today; Chance Of Rain Returns For Tuesday Night And Wednesday
October 27, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Today: Partly cloudy, with a high near 76. Northwest wind 5 to 10 mph.
Tonight: Increasing clouds, with a low around 56. North wind around 5 mph.
Tuesday: Partly sunny, with a high near 72. North wind around 5 mph.
Tuesday Night: A 40 percent chance of showers after 1am. Partly cloudy, with a low around 55. Northeast wind around 5 mph becoming southeast after midnight.
Wednesday: A 40 percent chance of showers before 1pm. Mostly sunny, with a high near 66. Southwest wind 10 to 15 mph becoming northwest in the afternoon. Winds could gust as high as 25 mph.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 47. West wind around 10 mph.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 62. West wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 41. Northwest wind 5 to 10 mph.
Friday: Sunny, with a high near 66. Northwest wind around 5 mph.
Friday Night: Clear, with a low around 41.
Saturday: Sunny, with a high near 70.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 48.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 71.
