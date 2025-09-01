Sunny Labor Day Ahead Of A Mostly Dry Week
September 1, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Labor Day: Sunny, with a high near 86. Northeast wind 5 to 10 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 62. East wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 86. East wind around 5 mph.
Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 65. Calm wind.
Wednesday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms after 1pm. Sunny, with a high near 89. Calm wind becoming east around 5 mph.
Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 67. Calm wind.
Thursday: Sunny, with a high near 90. Calm wind becoming west around 5 mph in the afternoon.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 68. Southwest wind around 5 mph becoming calm.
Friday: Sunny, with a high near 90.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 67.
Saturday: Sunny, with a high near 90.
Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 65.
Sunday: Mostly sunny, with a high near 89.
