Sunny Labor Day Ahead Of A Mostly Dry Week

September 1, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Labor Day: Sunny, with a high near 86. Northeast wind 5 to 10 mph.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 62. East wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 86. East wind around 5 mph.

Tuesday Night: Mostly clear, with a low around 65. Calm wind.

Wednesday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms after 1pm. Sunny, with a high near 89. Calm wind becoming east around 5 mph.

Wednesday Night: Mostly clear, with a low around 67. Calm wind.

Thursday: Sunny, with a high near 90. Calm wind becoming west around 5 mph in the afternoon.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 68. Southwest wind around 5 mph becoming calm.

Friday: Sunny, with a high near 90.

Friday Night: Mostly clear, with a low around 67.

Saturday: Sunny, with a high near 90.

Saturday Night: Partly cloudy, with a low around 65.

Sunday: Mostly sunny, with a high near 89.

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 