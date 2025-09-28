Perfect Weather Days Ahead This Week

September 28, 2025

Here is your official North Escambia area forecast:

Sunday: Sunny, with a high near 88. Northeast wind 5 to 10 mph.

Sunday Night: Mostly clear, with a low around 67. Northeast wind around 5 mph.

Monday: Sunny, with a high near 88. Northeast wind 5 to 10 mph.

Monday Night: Mostly clear, with a low around 64. Northeast wind around 5 mph.

Tuesday: Sunny, with a high near 87. North wind 5 to 10 mph.

Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 66. North wind around 5 mph.

Wednesday: Sunny, with a high near 86. North wind 5 to 10 mph.

Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 64. Northeast wind around 5 mph.

Thursday: Mostly sunny, with a high near 81.

Thursday Night: Mostly clear, with a low around 61.

Friday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 79.

Friday Night: Partly cloudy, with a low around 61.

Saturday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 81.

