Perfect Weather Days Ahead This Week
September 28, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Sunday: Sunny, with a high near 88. Northeast wind 5 to 10 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 67. Northeast wind around 5 mph.
Monday: Sunny, with a high near 88. Northeast wind 5 to 10 mph.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 64. Northeast wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 87. North wind 5 to 10 mph.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 66. North wind around 5 mph.
Wednesday: Sunny, with a high near 86. North wind 5 to 10 mph.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 64. Northeast wind around 5 mph.
Thursday: Mostly sunny, with a high near 81.
Thursday Night: Mostly clear, with a low around 61.
Friday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 79.
Friday Night: Partly cloudy, with a low around 61.
Saturday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms. Mostly sunny, with a high near 81.
