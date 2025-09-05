From Trunk Or Treat To Christmas, Century Chamber Planning Seasonal Events

September 5, 2025

The Century Area Chamber of Commerce is continuing to plan for several upcoming seasonal events.

The chamber met Thursday to discuss events including:

  • Trunk or Treat on October 24
  • Veterans Day Cookout on November 11
  • Christmas Tree Decorating Contest in connection with the Flomaton Chamber
  • Caroling, Tree Lighting and Open House on December 5
  • Christmas Parade and Movie on December 12

More details on each of event will be published later on NorthEscambia.com.

