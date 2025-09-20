Aakira Davis Named Northview High Homecoming Queen (With Photo Gallery)

September 20, 2025

Aakira Davis was crowned Northview High School’s 2025 homecoming queen Friday night.

First runner-up was Maggie Stewart, and Noel Pugh was named second runner-up. Val Franco was named junior maid, Carmen Garcia was named sophomore maid, and Briley Moore was named freshman maid.

For a photo gallery, click or tap here.

Pictured top: First runner-up Maggie Steward, Homecoming Queen Aakira Davis, and Second runner-up Noel Pugh. NorthEscambia.com photos, click to enlarge.

Written by William Reynolds · Filed Under TOP STORIES 

 