Mark Your Calendar: Escambia County School Orientations, Open Houses Are Set
August 3, 2026
Mark your calendars — orientation sessions and open house dates have been set for schools in Escambia County.
Elementary Schools
- All Elementary Schools (General Schedule): Friday, August 7 | 9-11 a.m.
- Byrneville Elementary: Thursday, August 6 | 1-3 p.m.
- Pensacola Beach: Thursday, August 6 | 9-9:45 a.m. (Grades K-2) and 10-10:45 a.m. (Grades 3-5)
Middle Schools
- All Middle Schools (6th Grade Orientation): August 7, 2026 | 1-3 p.m.
High Schools (9th Grade Orientation)
- Northview: Wednesday, August 5 | 9-10 a.m.
- Pensacola: Wednesday, August 5 | 9-10 a.m.
- Pine Forest: Monday, August 10 | 4-5 p.m.
- Tate: Monday, August 10 | 1-2 p.m.
- Washington: Thursday, August 6 | 9-10 a.m.
- West Florida: Friday, August 7 | 9-10 a.m.
- Escambia: (Held Friday, July 31)
Special Centers & Alternative Education
- Achieve Academy: Scheduled individually | By Invitation
- Beulah Academy: Monday, August 10 | 9-11 a.m.
- Escambia Westgate: Friday, August 7 | 9-11 a.m.
- Hope Horizon: Friday, August 7 | 9-11 a.m.
- Jackie Harris: Friday, August 7 | 10-11 a.m.
- Success Academy: Scheduled individually | By Invitation
- Warrington Preparatory Academy:
- Thursday, August 6 | 3-6 p.m. (8th & 9th Grades)
- Friday, August 7 | 3-6 p.m. (6th & 7th Grades)
Information provided by the Escambia County Public Schools.
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