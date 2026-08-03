Mark Your Calendar: Escambia County School Orientations, Open Houses Are Set

August 3, 2026

Mark your calendars — orientation sessions and open house dates have been set for schools in Escambia County.

Elementary Schools

  • All Elementary Schools (General Schedule): Friday, August 7 | 9-11 a.m.
  • Byrneville Elementary: Thursday, August 6 | 1-3 p.m.
  • Pensacola Beach: Thursday, August 6 | 9-9:45 a.m. (Grades K-2) and 10-10:45 a.m. (Grades 3-5)

Middle Schools

  • All Middle Schools (6th Grade Orientation): August 7, 2026 | 1-3 p.m.

High Schools (9th Grade Orientation)

  • Northview: Wednesday, August 5 | 9-10 a.m.
  • Pensacola: Wednesday, August 5 | 9-10 a.m.
  • Pine Forest: Monday, August 10 | 4-5 p.m.
  • Tate: Monday, August 10 | 1-2 p.m.
  • Washington: Thursday, August 6 | 9-10 a.m.
  • West Florida: Friday, August 7 | 9-10 a.m.
  • Escambia: (Held Friday, July 31)

Special Centers & Alternative Education

  • Achieve Academy: Scheduled individually | By Invitation
  • Beulah Academy: Monday, August 10 | 9-11 a.m.
  • Escambia Westgate: Friday, August 7 | 9-11 a.m.
  • Hope Horizon: Friday, August 7 | 9-11 a.m.
  • Jackie Harris: Friday, August 7 | 10-11 a.m.
  • Success Academy: Scheduled individually | By Invitation
  • Warrington Preparatory Academy:
    • Thursday, August 6 | 3-6 p.m. (8th & 9th Grades)
    • Friday, August 7 | 3-6 p.m. (6th & 7th Grades)

Information provided by the Escambia County Public Schools.

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Written by William Reynolds · Filed Under FRONT TOP 

 