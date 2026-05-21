High School All-Star Series Baseball And Softball Games Are This Evening

May 21, 2026

The Pensacola Sports High School All-Star Series concludes this evening, May 21 with East vs. West softball and baseball games.

The Pensacola Sports High School All-Star Series feature East and West teams made up of senior student-athletes from Escambia, Santa Rosa and Okaloosa counties. Sports in this series include volleyball, football, soccer, basketball, baseball and softball.

The games begin at 6 p.m. as the West Baseball team, coached by Jonathan Kent of Pensacola High School, takes on the East Baseball Team, coached by Preston Nixon of Baker High School.

At 6:30 p.m., the West Softball Team, coached by Chris Baker of West Florida High School will face the East Softball Team, led by Central High School coach Lisa Smarr.

Tickets are $11 for adults and $6 for students. Children 5 and under are admitted free. Games will be held at Pensacola State College.

WEST BASEBALL

John Hatch — West Florida, P/OF
Evan Taylor — Tate, OF
Nate Connors — Tate, P/OF
Bryton McLellan — Tate, P
Keelan Beasley — Tate, P
Andrew Maloney — Pensacola, P/1B
Chriszaven Jones — Pensacola, CF/3B
Rupert Sproles — Pensacola, P/1B
Clayton Sanders — Escambia, SS/P
Caleb Bates — Escambia, 1B/P
Cohen Rush — Escambia, P
Gavin Wansley — Escambia, OF
Colton Guillot — Catholic, SS/P
Reed Rhodes — Catholic, 1B/P
Boogie Moton — Catholic, RF
Ben Bates — Catholic, LF/C
Davy Bradley — Catholic, LF
Nick Shashaty — Catholic, P/OF
Brody Kohr — Catholic, OF
Travis Bright — Washington, P
JJ Stratzel — Washington, 2B
Martin Manzano — Washington, C/3B
Grayden Sheffield — Northview, SS/2B
Dane King — Northview, 2B
Bryant Mason — Northview, 3B/P
Jackson Bridges — Northview, CF/P
Luke Chavers — Northview, C

EAST BASEBALL

Emory Allen — Pace, 3B/P/OF
Braiden Cheshire — Pace, CF
Jackson Wheaton — Pace, OF
Caleb Wheeler — Pace, C/1B
Kyle Williamson — Crestview, OF
Sayler Melton — Milton, 1B/P
Parker McCoy — Milton, 3B/P
Brayden Barrow — Milton, C/P
Palmer Robbins — Destin, SS/OFC
Landon Ullrich — Destin, C/INF
Colton Bunn — Navarre, OF
Logan Hand — Navarre, C/OF
Adam Champagne — Navarre, 3B/P
Ryder Hodgkinson — Niceville, LF/P
CJ Bolden — Niceville, CF
Aahron Geleta — Niceville, P
Anthony Spera — Laurel Hill, C/P
Cooper Degraaf — Laurel Hill, SS/P
Joel Morse — Baker, SS/P
Rand Stokes — Baker, 1B/OF
Jax Lowery — Jay, SS/P
Landon Golden — Jay, P/OF
Nick Baxley — Jay, 3B/1B
Isaiah Rohn — Choctaw, P/1B
Jordan Figueroa — Choctaw, 2B/SS
Tanner Owens — Gulf Breeze, P/SS
Presley Moseley — Gulf Breeze, 1B/P
Shelton Enfinger — Central, OF

WEST SOFTBALL

Alexiah Federico — Pensacola, CF/P
Alexia Wilcox — Pine Forest, INF
Kelsey Bumgarner — Pine Forest, P/1B
Mary Brockett — Pine Forest, C/Utility
Zoey Johnson — Pine Forest, OF/3B
Kennaysha Cotton — Pine Forest, OF/3B
Trennedi Rose — Pine Forest, CF/3B
Ayvana Rodrigues — Escambia, C/1B/3B
Mariyah Everheart — Escambia, OF/SS
Madison Smillie — Tate, OF/SS/3B
Kaylie Mitchell — Tate, 3B/SS/2B
Jordyn Banks — Tate, 1B/C
Aubree Gorum — Tate, 1B/DP
Kayleigh Burt — Tate, DP/C
Peyton Womack — Northview, OF/P
Riley Brooks — Northview, SS/OF
Leianna Wagner — West Florida, SS/OF
Ava Scapin — West Florida, CF
Hannah Hollingsworth — West Florida, P/OF

EAST SOFTBALL

Anita Palmer — Destin, SS/3B
Aspen Benscoter — Destin, P/OF
Keelie Ellis — Destin, 3B/1B
Sally Alberson — Gulf Breeze, SS/3B
Taylor Keown — Gulf Breeze, C/2B
Ava Steele — Laurel Hill, LF
Natalie Blair — Central, CF/SS
Faith Cain — Milton, OF/INF
Emma Messer — Milton, 2B
Anabele Shackelford — Niceville, OF
Krissa Troutman — Niceville, 3B/SS
Ann Marie Gilbert — Choctaw, P/1B
Natalia Taylor — Navarre, 1B/3B
Karsyn Riddle — Navarre, CF/P
Kaleigh Atchley — Navarre, P/OF
Anna Abernathy — Ft. Walton Beach, 2B
Izzy (Rilyn) Douglas — Ft. Walton Beach, P/1B
Meredith Miller — Ft. Walton Beach, SS/3B
Mylee Frazier — Jay, SS/2B
Kaylee Gilbreath — Jay, OF
Cadee Carroll — Jay, P/3B
Cambell Toolan — Crestview, P/INF
Mackenzie Toth — Crestview, 2B/SS

Comments





Have a comment on this story?

We welcome your comments on this story, but there are some rules to follow::

(1) Be Nice. No comments that slander another, no racism, no sexism, no personal attacks.

(2) No Harrassing Comments. If someone says something bad about you, don't respond. That's childish.

(3) No Libel. That's saying something is not true about someone. Don't do it.

(4) Keep it clean. Nothing vulgar, obscene or sexually related. No profanity or obvious substitutions. Period.

(5) NorthEscambia.com reserves the right to remove any comments that violate our rules or we think to be inappropriate. We are not responsible for what is posted. Comments may not appear right away until they are approved by a moderator.

(6) Limit your comments to the subject in this story only, and limit comments to 300 words or less. Do not post copyrighted material. Comments will not be added to stories that are over 30 days old.

(7) No posts may advertise a commercial business, political candidate or political group, or link to another commercial web site or political site of any kind.

Written by William Reynolds · Filed Under FRONT FEATURE, Sports, TOP sports 

 