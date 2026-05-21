High School All-Star Series Baseball And Softball Games Are This Evening
May 21, 2026
The Pensacola Sports High School All-Star Series concludes this evening, May 21 with East vs. West softball and baseball games.
The Pensacola Sports High School All-Star Series feature East and West teams made up of senior student-athletes from Escambia, Santa Rosa and Okaloosa counties. Sports in this series include volleyball, football, soccer, basketball, baseball and softball.
The games begin at 6 p.m. as the West Baseball team, coached by Jonathan Kent of Pensacola High School, takes on the East Baseball Team, coached by Preston Nixon of Baker High School.
At 6:30 p.m., the West Softball Team, coached by Chris Baker of West Florida High School will face the East Softball Team, led by Central High School coach Lisa Smarr.
Tickets are $11 for adults and $6 for students. Children 5 and under are admitted free. Games will be held at Pensacola State College.
WEST BASEBALL
John Hatch — West Florida, P/OF
Evan Taylor — Tate, OF
Nate Connors — Tate, P/OF
Bryton McLellan — Tate, P
Keelan Beasley — Tate, P
Andrew Maloney — Pensacola, P/1B
Chriszaven Jones — Pensacola, CF/3B
Rupert Sproles — Pensacola, P/1B
Clayton Sanders — Escambia, SS/P
Caleb Bates — Escambia, 1B/P
Cohen Rush — Escambia, P
Gavin Wansley — Escambia, OF
Colton Guillot — Catholic, SS/P
Reed Rhodes — Catholic, 1B/P
Boogie Moton — Catholic, RF
Ben Bates — Catholic, LF/C
Davy Bradley — Catholic, LF
Nick Shashaty — Catholic, P/OF
Brody Kohr — Catholic, OF
Travis Bright — Washington, P
JJ Stratzel — Washington, 2B
Martin Manzano — Washington, C/3B
Grayden Sheffield — Northview, SS/2B
Dane King — Northview, 2B
Bryant Mason — Northview, 3B/P
Jackson Bridges — Northview, CF/P
Luke Chavers — Northview, C
EAST BASEBALL
Emory Allen — Pace, 3B/P/OF
Braiden Cheshire — Pace, CF
Jackson Wheaton — Pace, OF
Caleb Wheeler — Pace, C/1B
Kyle Williamson — Crestview, OF
Sayler Melton — Milton, 1B/P
Parker McCoy — Milton, 3B/P
Brayden Barrow — Milton, C/P
Palmer Robbins — Destin, SS/OFC
Landon Ullrich — Destin, C/INF
Colton Bunn — Navarre, OF
Logan Hand — Navarre, C/OF
Adam Champagne — Navarre, 3B/P
Ryder Hodgkinson — Niceville, LF/P
CJ Bolden — Niceville, CF
Aahron Geleta — Niceville, P
Anthony Spera — Laurel Hill, C/P
Cooper Degraaf — Laurel Hill, SS/P
Joel Morse — Baker, SS/P
Rand Stokes — Baker, 1B/OF
Jax Lowery — Jay, SS/P
Landon Golden — Jay, P/OF
Nick Baxley — Jay, 3B/1B
Isaiah Rohn — Choctaw, P/1B
Jordan Figueroa — Choctaw, 2B/SS
Tanner Owens — Gulf Breeze, P/SS
Presley Moseley — Gulf Breeze, 1B/P
Shelton Enfinger — Central, OF
WEST SOFTBALL
Alexiah Federico — Pensacola, CF/P
Alexia Wilcox — Pine Forest, INF
Kelsey Bumgarner — Pine Forest, P/1B
Mary Brockett — Pine Forest, C/Utility
Zoey Johnson — Pine Forest, OF/3B
Kennaysha Cotton — Pine Forest, OF/3B
Trennedi Rose — Pine Forest, CF/3B
Ayvana Rodrigues — Escambia, C/1B/3B
Mariyah Everheart — Escambia, OF/SS
Madison Smillie — Tate, OF/SS/3B
Kaylie Mitchell — Tate, 3B/SS/2B
Jordyn Banks — Tate, 1B/C
Aubree Gorum — Tate, 1B/DP
Kayleigh Burt — Tate, DP/C
Peyton Womack — Northview, OF/P
Riley Brooks — Northview, SS/OF
Leianna Wagner — West Florida, SS/OF
Ava Scapin — West Florida, CF
Hannah Hollingsworth — West Florida, P/OF
EAST SOFTBALL
Anita Palmer — Destin, SS/3B
Aspen Benscoter — Destin, P/OF
Keelie Ellis — Destin, 3B/1B
Sally Alberson — Gulf Breeze, SS/3B
Taylor Keown — Gulf Breeze, C/2B
Ava Steele — Laurel Hill, LF
Natalie Blair — Central, CF/SS
Faith Cain — Milton, OF/INF
Emma Messer — Milton, 2B
Anabele Shackelford — Niceville, OF
Krissa Troutman — Niceville, 3B/SS
Ann Marie Gilbert — Choctaw, P/1B
Natalia Taylor — Navarre, 1B/3B
Karsyn Riddle — Navarre, CF/P
Kaleigh Atchley — Navarre, P/OF
Anna Abernathy — Ft. Walton Beach, 2B
Izzy (Rilyn) Douglas — Ft. Walton Beach, P/1B
Meredith Miller — Ft. Walton Beach, SS/3B
Mylee Frazier — Jay, SS/2B
Kaylee Gilbreath — Jay, OF
Cadee Carroll — Jay, P/3B
Cambell Toolan — Crestview, P/INF
Mackenzie Toth — Crestview, 2B/SS
