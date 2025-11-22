What Channel? Here’s Where To Watch Today’s College Football
November 22, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, November 22
11 a.m. | Samford at No. 3 Texas A&M | SECN+
11 a.m. | No. 22 Missouri at No. 8 Oklahoma | ABC
11 a.m. | Delaware at Wake Forest | ACC Network
11 a.m. | Tulsa at Army | CBSSN
11 a.m. | Rutgers at No. 1 Ohio State | FOX
11 a.m. | No. 13 Miami (Fla.) at Virginia Tech | ESPN
11 a.m. | Louisville at SMU | ESPN2
11 a.m. | Minnesota at Northwestern | Big Ten Network
11 a.m. | Kansas at Iowa State | FS1
11 a.m. | North Carolina Central at Morgan State | ESPN+
11 a.m. | Western Carolina at VMI | ESPN+
11 a.m. | Dartmouth at Brown | ESPN+
11 a.m. | Harvard at Yale | ESPNU
11 a.m. | Fordham at Merrimack | ESPN+
11 a.m. | Bentley at Kutztown (DIII First Round) | ESPN+
11 a.m. | Union at Muhlenberg (DIII First Round) | ESPN+
11 a.m. | LaGrange at Framingham State (DIII First Round) | ESPN+
11 a.m. | Washington & Jefferson at Susquehanna (DIII First Round) | ESPN+
11 a.m. | Cortland at Springfield (DIII First Round) | ESPN+
11:30 a.m. | Lehigh at Lafayette | ESPN+
11:45 a.m. | Charlotte at No. 4 Georgia | SEC Network
12 p.m. | Old Dominion at Georgia Southern | ESPN+
12 p.m. | Washington State at James Madison | ESPN+
12 p.m. | Baylor at Arizona | TNT
12 p.m. | UT Martin at Tennessee Tech | ESPN+
12 p.m. | South Carolina State at Delaware State | ESPN+
12 p.m. | Southern Illinois at Illinois State | ESPN+
12 p.m. | Murray State at Indiana State | ESPN+
12 p.m. | The Citadel at East Tennessee State | ESPN+
12 p.m. | Dayton at Davidson | ESPN+
12 p.m. | Morehead State at Drake | ESPN+
12 p.m. | Marist at Presbyterian | ESPN+
12 p.m. | San Diego at Stetson | ESPN+
12 p.m. | Bucknell at Colgate | ESPN+
12 p.m. | Princeton at Penn | ESPN+
12 p.m. | Valdosta State at Albany State (DII First Round) | ESPN+
12 p.m. | Northwood (MI) at Ferris State (DII First Round) | ESPN+
12 p.m. | Grove City at Hanover (DIII First Round) | ESPN+
12 p.m. | Coe at Concordia-Wisconsin (DIII First Round) | ESPN+
12 p.m. | Crown at Wheaton (DIII First Round) | ESPN+
12 p.m. | Assumption at Indiana (PA) (DII First Round) | ESPN+
12 p.m. | Frostburg State at Johnson C. Smith (DII First Round) | ESPN+
12 p.m. | California (PA) at Virginia Union (DII First Round) | ESPN+
12 p.m. | Kentucky State at Newberry (DII First Round) | ESPN+
12 p.m. | Minnesota Duluth at Ashland (DII First Round) | ESPN+
12 p.m. | Minnesota State at Findlay (DII First Round) | ESPN+
12:30 p.m. | Western Illinois at Gardner-Webb | ESPN+
12:30 p.m. | Chattanooga at Wofford | ESPN+
1 p.m. | Eastern Illinois at No. 10 Alabama | SECN+
1 p.m. | Mercer at Auburn | SECN+
1 p.m. | Missouri State at Kennesaw State | ESPN+
1 p.m. | Nevada at Wyoming | Mountain West Network
1 p.m. | Ball State at Toledo | ESPN+
1 p.m. | Montana State at Montana | ESPN+
1 p.m. | Tennessee State at Charleston Southern | ESPN+
1 p.m. | Lindenwood at Southeast Missouri State | ESPN+
1 p.m. | Southern Utah at North Alabama | ESPN+
1 p.m. | South Dakota State at North Dakota | ESPN+
1 p.m. | Youngstown State at UNI | ESPN+
1 p.m. | Duquesne at Robert Morris | ESPN+
1 p.m. | Northwest Missouri State at Harding (DII First Round) | ESPN+
1 p.m. | Benedict at Wingate (DII First Round) | ESPN+
1 p.m. | North Greenville at West Florida (DII First Round) | ESPN+
1 p.m. | Truman State at UIndy (DII First Round) | ESPN+
1 p.m. | Chadron State at Pittsburg State (DII First Round) | ESPN+
1:30 p.m. | Marshall at Appalachian State | ESPN+
2 p.m. | UConn at Florida Atlantic | ESPN+
2 p.m. | Liberty at Louisiana Tech | ESPN+
2 p.m. | Sam Houston at Middle Tennessee | ESPN+
2 p.m. | New Mexico State at UTEP | ESPN+
2 p.m. | South Florida at UAB | ESPN+
2 p.m. | Northern Arizona at Weber State | ESPN+
2 p.m. | UIW at Houston Christian | ESPN+
2 p.m. | Chapman at Whitworth (DIII First Round) | ESPN+
2 p.m. | UT Permian Basin at CSU Pueblo (DII First Round) | ESPN+
2:30 p.m. | Syracuse at No. 9 Notre Dame | NBC/Peacock
2:30 p.m. | Kentucky at No. 14 Vanderbilt | ESPN
2:30 p.m. | Jacksonville State at Florida International | CBSSN
2:30 p.m. | Southern Miss at South Alabama | ESPN+
2:30 p.m. | No. 15 Southern Cal. at No. 7 Oregon | CBS
2:30 p.m. | Arkansas at No. 17 Texas | ABC
2:30 p.m. | Michigan State at Iowa | FS1
2:30 p.m. | Duke at North Carolina | ACC Network
2:30 p.m. | East Carolina at UTSA | ESPN+
2:30 p.m. | Alcorn State at Jackson State | ESPN+
2:30 p.m. | Bethune-Cookman vs. Florida A&M | ESPN+
2:30 p.m. | Norfolk State vs. Howard | ESPN+
2:30 p.m. | St. Thomas (Minn.) at North Dakota State | ESPN+
2:45 p.m. | No. 24 Tulane at Temple | ESPNU
3 p.m. | Oklahoma State at UCF | ESPN+
3 p.m. | Georgia State at Troy | ESPN+
3 p.m. | Kansas State at No. 12 Utah | ESPN2
3 p.m. | No. 18 Michigan at Maryland | Big Ten Network
3 p.m. | TCU at No. 23 Houston | FOX
3 p.m. | Idaho State at Idaho | ESPN+
3 p.m. | Sacramento State at UC Davis | ESPN+
3 p.m. | Eastern Kentucky at Utah Tech | ESPN+
3 p.m. | McNeese at Lamar | ESPN+
3 p.m. | Georgetown at Holy Cross | ESPN+
3 p.m. | Western Colorado at Central Washington (DII First Round) | ESPN+
3:15 p.m. | Coastal Carolina at South Carolina | SEC Network
3:30 p.m. | Furman at Clemson | The CW Network
4 p.m. | UL Monroe at Texas State | ESPN+
4 p.m. | Eastern Washington at Cal Poly | ESPN+
4 p.m. | Austin Peay at Tarleton State | ESPN+
5 p.m. | East Texas A&M at UT Rio Grande Valley | ESPN+
6 p.m. | New Mexico at Air Force | CBSSN
6 p.m. | Pitt at No. 16 Georgia Tech | ESPN
6 p.m. | Nebraska at Penn State | NBC
6 p.m. | Colorado State at Boise State | FS1
6:30 p.m. | Cal at Stanford | ACC Network
6:30 p.m. | No. 20 Tennessee at Florida | ABC
6:30 p.m. | No. 21 Illinois at Wisconsin | Big Ten Network
6:30 p.m. | North Texas at Rice | ESPNU
6:45 p.m. | Western Kentucky at LSU | SEC Network
7 p.m. | No. 11 BYU at Cincinnati | FOX
7 p.m. | No. 25 Arizona State at Colorado | ESPN2
9:30 p.m. | Utah State at Fresno State | CBSSN
9:30 p.m. | Washington at UCLA | NBC
9:30 p.m. | San Jose State at San Diego State | FS1
Comments