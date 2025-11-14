Sunny And Warmer Through The Weekend, No Chance Of Rain
November 14, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Friday: Sunny, with a high near 75. Calm wind.
Friday Night: Patchy fog after 10pm. Otherwise, mostly clear, with a low around 50. Calm wind.
Saturday: Patchy fog before 8am. Otherwise, sunny, with a high near 77. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the afternoon.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 55. Southwest wind around 5 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 78. West wind 5 to 10 mph.
Sunday Night: Mostly clear, with a low around 57. Southwest wind around 5 mph becoming calm in the evening.
Monday: Sunny, with a high near 79. Calm wind becoming southwest around 5 mph in the morning.
Monday Night: Mostly clear, with a low around 59. South wind around 5 mph.
Tuesday: Sunny, with a high near 79.
Tuesday Night: Partly cloudy, with a low around 60.
Wednesday: Mostly sunny, with a high near 80.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 60.
Thursday: A 20 percent chance of showers. Partly sunny, with a high near 78.
