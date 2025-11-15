Here’s Where To Watch Today’s College Football

November 15, 2025

Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.

All times are Central.

Saturday, November 15

1 a.m. | Wisconsin at No. 2 Indiana | Big Ten Network
11 a.m. | South Carolina at No. 3 Texas A&M | ESPN
11 a.m. | No. 9 Notre Dame at No. 22 Pitt | ABC
11 a.m. | No. 18 Michigan at Northwestern | FOX
11 a.m. | Arizona at No. 25 Cincinnati | FS1
11 a.m. | Kansas State at Oklahoma State | ESPNU
11 a.m. | Air Force at UConn | CBSSN
11 a.m. | UTSA at Charlotte | ESPN+
11 a.m. | No. 24 South Florida at Navy | ESPN2
11 a.m. | Eastern Michigan at Ball State | ESPN+
11 a.m. | Morgan State at Norfolk State | ESPN+
11 a.m. | Indiana State at Youngstown State | ESPN+
11 a.m. | North Dakota at Murray State | ESPN+
11 a.m. | East Tennessee State at Western Carolina | ESPN+
11 a.m. | Davidson at Marist | ESPN+
11 a.m. | Drake at Dayton | YouTube
11 a.m. | Merrimack at Sacred Heart | ESPN+
11 a.m. | Holy Cross at Bucknell | ESPN+
11 a.m. | Brown at Columbia | ESPN+
11 a.m. | Penn at Harvard | ESPN+
11 a.m. | Yale at Princeton | ESPN+
11 a.m. | Berry at Southwestern (TX) | YouTube
11 a.m. | Merchant Marine at Coast Guard | ESPN+
11:45 a.m. | Arkansas at LSU | SEC Network
12 p.m. | Oregon State at Tulsa | ESPN+
12 p.m. | West Virginia at Arizona State | TNT/truTV/HBO Max
12 p.m. | Howard at Delaware State | ESPN+
12 p.m. | South Dakota at Southern Illinois | ESPN+
12 p.m. | VMI at Furman | ESPN+
12 p.m. | Stetson at Valparaiso | ESPN+
12 p.m. | Cornell at Dartmouth | ESPN+
12 p.m. | Fordham at Georgetown | ESPN+
12 p.m. | Lehigh at Colgate | ESPN+
12 p.m. | East Central (OK) at Southeastern Oklahoma | YouTube
12 p.m. | LaGrange at Southern Virginia | YouTube
12 p.m. | North Carolina Wesleyan at Brevard | YouTube
12 p.m. | Olivet at Hope | YouTube
12 p.m. | Aurora at Concordia Chicago | YouTube
12 p.m. | Benedict at Albany State | ESPN+
12:30 p.m. | Tennessee Tech at Kentucky | SEC Network+
1 p.m. | Marshall at Georgia State | ESPN+
1 p.m. | North Texas at UAB | ESPN+
1 p.m. | Charleston Southern at UT Martin | ESPN+
1 p.m. | Southeast Missouri State at Western Illinois | ESPN+
1 p.m. | Samford at Austin Peay | ESPN+
1 p.m. | Utah Tech at West Georgia | ESPN+
1 p.m. | Wofford at The Citadel | ESPN+
1 p.m. | Lafayette at Richmond | ESPN+
1:30 p.m. | Gardner-Webb at Tennessee State | ESPN+
2 p.m. | UTEP at Missouri State | ESPN+
2 p.m. | Eastern Illinois at Lindenwood | ESPN+
2 p.m. | Abilene Christian at Eastern Kentucky | ESPN+
2 p.m. | Illinois State at South Dakota State | ESPN+
2 p.m. | SE Louisiana at UIW | ESPN+
2 p.m. | Chattanooga at Mercer | ESPN+
2 p.m. | Harding at Arkansas Tech | YouTube
2 p.m. | Arkansas-Monticello at Southern Arkansas | YouTube
2:30 p.m. | No. 11 Oklahoma at No. 4 Alabama | ABC
2:30 p.m. | UCF at No. 6 Texas Tech | FOX
2:30 p.m. | No. 19 Virginia at Duke | ESPN2
2:30 p.m. | No. 16 Georgia Tech at Boston College | ACC Network
2:30 p.m. | NC State at No. 15 Miami (Fla.) | ESPN
2:30 p.m. | No. 21 Iowa at No. 17 USC | Big Ten Network
2:30 p.m. | Penn State at Michigan State | CBS
2:30 p.m. | Maryland at Illinois | FS1
2:30 p.m. | Middle Tennessee at Western Kentucky | ESPN+
2:30 p.m. | San Jose State at Nevada | CBSSN
2:30 p.m. | Appalachian State at James Madison | ESPN+
2:30 p.m. | South Alabama at UL Monroe | ESPN+
2:30 p.m. | Texas State at Southern Miss | ESPN+
2:30 p.m. | UNI at North Dakota State | ESPN+
3 p.m. | Memphis at East Carolina | ESPNU
3 p.m. | Florida Atlantic at Tulane | ESPN+
3 p.m. | Northern Colorado at Eastern Washington | ESPN+
3 p.m. | Cal Poly at Northern Arizona | ESPN+
3 p.m. | Northwestern State at Nicholls | ESPN+
3 p.m. | Butler at San Diego | ESPN+
3:15 p.m. | New Mexico State at No. 23 Tennessee | SEC Network
3:30 p.m. | North Carolina at Wake Forest | The CW Network
4 p.m. | Liberty at FIU | ESPN+
4 p.m. | Houston Christian at East Texas A&M | ESPN+
4 p.m. | Lamar at Stephen F. Austin | ESPN+
5 p.m. | Coastal Carolina at Georgia Southern | ESPN+
5 p.m. | Weber State at Idaho State | ESPN+
6 p.m. | Florida at No. 7 Ole Miss | ESPN
6 p.m. | No. 13 Utah at Baylor | ESPN2
6 p.m. | Purdue at Washington | FS1
6 p.m. | Delaware at Sam Houston | ESPN+
6 p.m. | Utah State at UNLV | CBSSN
6 p.m. | North Alabama at Tarleton State | ESPN+
6 p.m. | UT Rio Grande Valley at McNeese | ESPN+
6:30 p.m. | UCLA at No. 1 Ohio State | NBC
6:30 p.m. | No. 10 Texas at No. 5 Georgia | ABC
6:30 p.m. | Virginia Tech at Florida State | ACC Network
6:45 p.m. | Mississippi State at Missouri | SEC Network
7 p.m. | Kennesaw State at Jacksonville State | ESPNU
7:30 p.m. | Central Arkansas at Southern Utah | ESPN+
8 p.m. | Idaho at Sacramento State | ESPN+
9 p.m. | Louisiana Tech at Washington State | The CW Network
9:15 p.m. | TCU at No. 12 BYU | ESPN
9:30 p.m. | Boise State at San Diego State | CBSSN
9:30 p.m. | Wyoming at Fresno State | FS1
9:30 p.m. | UC Davis at Montana State | ESPN2

