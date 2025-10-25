What Channel? Here’s Where To Watch Today’s College Football
October 25, 2025
Here is this week’s college football schedule and where to watch the games.
All times are Central.
Saturday, November 25
11 a.m. | UCLA at No. 2 Indiana | FOX
11 a.m. | Syracuse at No. 7 Georgia Tech | ESPN
11 a.m. | No. 8 Ole Miss at No. 13 Oklahoma | ABC
11 a.m. | No. 16 Virginia at North Carolina | ACC Network
11 a.m. | No. 18 South Florida at Memphis | ESPN2
11 a.m. | Northwestern at Nebraska | FS1
11 a.m. | Rutgers at Purdue | Big Ten Network
11 a.m. | SMU at Wake Forest | The CW Network
11 a.m. | Kansas State at Kansas | TNT
11 a.m. | Appalachian State at Old Dominion | ESPNU
11 a.m. | Bowling Green at Kent State | ESPN+
11 a.m. | Ohio at Eastern Michigan | CBSSN
11 a.m. | San Diego at Davidson | ESPN+
11 a.m. | Presbyterian at Dayton | YouTube
11 a.m. | Drake at Marist | ESPN+
11 a.m. | Georgetown at Bucknell | ESPN+
11 a.m. | Harvard at Princeton | ESPN+
11 a.m. | Duquesne at Wagner | ESPN+
11 a.m. | Penn at Yale | ESPN+
11:45 a.m. | Auburn at Arkansas | SEC Network
12 p.m. | Akron at Buffalo | ESPN+
12 p.m. | Southeast Missouri State at Tennessee Tech | ESPN+
12 p.m. | Delaware State at North Carolina Central | ESPN+
12 p.m. | Brown at Cornell | ESPN+
12 p.m. | Morehead State at Valparaiso | ESPN+
12 p.m. | St. Thomas (Minn.) at Stetson | ESPN+
12 p.m. | Lehigh at Fordham | ESPN+
12 p.m. | Colgate at Holy Cross | ESPN+
12 p.m. | Trine at Calvin | YouTube
12 p.m. | Maryville (Tenn.) at Southwestern (Texas) | YouTube
12 p.m. | Christopher Newport at William Paterson | YouTube
12 p.m. | Hope at Adrian | YouTube
12 p.m. | Albion at Kalamazoo | YouTube
12 p.m. | Waynesburg at Washington & Jefferson | YouTube
12 p.m. | Salisbury at Rowan | YouTube
12:30 p.m. | Centre College at Trinity (Texas) | YouTube
12:30 p.m. | Franklin at Mount St. Joseph | YouTube
1 p.m. | Eastern Illinois at Charleston Southern | ESPN+
1 p.m. | Central Arkansas at West Georgia | ESPN+
1 p.m. | South Carolina State at Norfolk State | ESPN+
1 p.m. | Illinois State at South Dakota | ESPN+
1 p.m. | Murray State at Youngstown State | ESPN+
1 p.m. | The Citadel at Furman | ESPN+
1 p.m. | Albany State at Benedict College | ESPN+
1 p.m. | WashU at Wheaton | YouTube
1 p.m. | Concordia Wisconsin at Concordia Chicago | YouTube
1:30 p.m. | Western Illinois at Tennessee State | ESPN+
2 p.m. | UConn at Rice | ESPN+
2 p.m. | Utah State at New Mexico | Mountain West Network
2 p.m. | Eastern Washington at Weber State | ESPN+
2 p.m. | UC Davis at Northern Colorado | ESPN+
2 p.m. | Gardner-Webb at Lindenwood | ESPN+
2 p.m. | Tarleton State at Eastern Kentucky | ESPN+
2 p.m. | SE Louisiana at Houston Christian | ESPN+
2 p.m. | UNI at Southern Illinois | ESPN+
2 p.m. | VMI at Mercer | ESPN+
2 p.m. | Allen at Tuskegee | ESPN+
2:30 p.m. | No. 4 Alabama at South Carolina | ABC
2:30 p.m. | No. 15 Missouri at No. 10 Vanderbilt | ESPN
2:30 p.m. | No. 11 BYU at Iowa State | FOX
2:30 p.m. | No. 23 Illinois at Washington | Big Ten Network
2:30 p.m. | Toledo at Washington State | The CW Network
2:30 p.m. | Minnesota at Iowa | CBS
2:30 p.m. | San Diego State at Fresno State | FS1
2:30 p.m. | NC State at Pitt | ACC Network
2:30 p.m. | UL Monroe at Southern Miss | ESPN+
2:30 p.m. | Florida Atlantic at Navy | CBSSN
2:30 p.m. | Temple at Tulsa | ESPN+
2:30 p.m. | Ball State at Northern Illinois | ESPN+
2:30 p.m. | UMass at Central Michigan | ESPN+
2:30 p.m. | Western Michigan at Miami (Ohio) | ESPN+
2:30 p.m. | Alabama State at Alabama A&M (Legion Field in Birmingham, Ala.) | ESPN+
2:30 p.m. | Morgan State at Howard | ESPN+
2:30 p.m. | Chattanooga at Samford | ESPN+
2:30 p.m. | Wofford at East Tennessee State | ESPN+
3 p.m. | Oklahoma State at No. 14 Texas Tech | ESPNU
3 p.m. | Baylor at No. 21 Cincinnati | ESPN2
3 p.m. | Portland State at Idaho | ESPN+
3 p.m. | North Alabama at Austin Peay | ESPN+
3 p.m. | Indiana State at North Dakota | ESPN+
3 p.m. | McNeese at Nicholls | ESPN+
3:15 p.m. | No. 22 Texas at Mississippi State | SEC Network
4 p.m. | Lamar at Northwestern State | ESPN+
4 p.m. | Henderson State at Arkansas Tech | YouTube
5 p.m. | TCU at West Virginia | ESPN+
5 p.m. | Northern Arizona at Idaho State | ESPN+
5 p.m. | Brevard College at Greensboro | YouTube
6 p.m. | Wisconsin at No. 6 Oregon | FS1
6 p.m. | Stanford at No. 9 Miami (Fla.) | ESPN
6 p.m. | Georgia Southern at Arkansas State | ESPN+
6 p.m. | Louisiana at Troy | ESPN+
6 p.m. | Stephen F. Austin at East Texas A&M | ESPN+
6:30 p.m. | No. 3 Texas A&M at No. 20 LSU | ABC
6:30 p.m. | Boston College at No. 19 Louisville | ACC Network
6:30 p.m. | No. 25 Michigan at Michigan State | NBC
6:30 p.m. | Colorado State at Wyoming | CBSSN
6:45 p.m. | No. 17 Tennessee at Kentucky | SEC Network
7 p.m. | Houston at No. 24 Arizona State | ESPN2
7 p.m. | Montana State at Cal Poly | ESPN+
7 p.m. | Southern Utah at Utah Tech | ESPN+
7 p.m. | UIW at UT Rio Grande Valley | ESPN+
7 p.m. | North Dakota State at South Dakota State | ESPNU
9:15 p.m. | Colorado at Utah | ESPN
Comments