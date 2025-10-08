Slight Chance Of Rain And Warm Today; Turning Cooler For The Weekend
October 8, 2025
Here is your official North Escambia area forecast:
Wednesday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms after 1pm. Mostly sunny, with a high near 87. North wind around 5 mph.
Wednesday Night: Partly cloudy, with a low around 67. North wind 5 to 10 mph.
Thursday: A 20 percent chance of showers and thunderstorms after 1pm. Sunny, with a high near 85. Northeast wind around 10 mph.
Thursday Night: Partly cloudy, with a low around 62. Northeast wind around 10 mph.
Friday: Mostly sunny, with a high near 77. Northeast wind 10 to 15 mph, with gusts as high as 20 mph.
Friday Night: Mostly clear, with a low around 59. Northeast wind 5 to 10 mph.
Saturday: Sunny, with a high near 80. Northeast wind around 10 mph.
Saturday Night: Mostly clear, with a low around 56. Northeast wind around 5 mph.
Sunday: Sunny, with a high near 81.
Sunday Night: Clear, with a low around 54.
Columbus Day: Sunny, with a high near 82.
Monday Night: Clear, with a low around 57.
Tuesday: Sunny, with a high near 84.
